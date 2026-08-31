오스템임플란트, 직장어린이집 WEE 교류 활동 성료

AI 핵심 요약beta
- 오스템임플란트가 31일 아이튼튼 어린이집 교류 활동을 마쳤다.
- 아이튼튼과 N젤 어린이집 원아들이 사옥 체험 교육에 참여했다.
- 두 회사는 전문 콘텐츠를 공유해 상생 교육을 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 오스템임플란트는 자사 직장어린이집 '아이튼튼 어린이집'이 인근 직장어린이집과 함께 'WEE(Workplace Exchange Education) 기업 콘텐츠 교류 활동'을 마쳤다고 31일 밝혔다.
WEE 기업 콘텐츠 교류 활동은 서로 협력하며 함께 성장한다는 '공진화(Co-evolution)' 개념을 바탕으로 개발한 영유아 교육 프로그램이다. 기업이 각자의 전문 콘텐츠와 인프라를 공유하고 학부모의 일터를 교육 공간으로 활용하는 방식으로 운영된다.
아이튼튼 어린이집은 서울 강서구 마곡산업단지에 위치한 넥센타이어의 직장어린이집 'N젤 어린이집'과 프로그램을 진행했다. N젤 어린이집은 넥센타이어 글로벌 연구개발(R&D)센터 '더넥센유니버시티(THE NEXEN univerCITY)'에 있으며, 두 회사 사옥은 도로 하나를 사이에 두고 약 300m 떨어져 있다.
지난 20~21일에는 N젤 어린이집 원아 26명과 인솔 교사 7명이 오스템임플란트 트윈타워 사옥을 찾아 '이튼튼 챌린지'에 참여했다. 아이튼튼 어린이집 원아 32명과 교사 9명도 함께했다.
이튼튼 챌린지는 오스템임플란트의 치과 관련 콘텐츠를 활용한 체험 프로그램으로 구성됐다. 원아들은 의료진에게 치아 건강과 올바른 양치 방법을 배우고 사옥 내 모델치과를 둘러봤다.
치과의사와 간호사, 환자로 역할을 나눠 진행하는 놀이와 치아에 좋은 음식과 나쁜 음식을 구분하는 게임도 진행됐다. 회사 측은 어린이들이 체험을 통해 구강 관리 방법과 치과 공간을 접할 수 있도록 프로그램을 구성했다고 설명했다.
앞서 지난 7월 15일에는 두 어린이집 원아들이 더넥센유니버시티에서 '키즈 드라이버 챌린지'를 진행했다. 프로그램은 ▲동화를 활용한 교통안전 교육 ▲모의 도로 주행과 어린이 운전면허 취득 체험 ▲우천 시 안전을 위한 투명우산 만들기 등으로 구성됐다.
오스템임플란트는 이번 프로그램에 각 기업의 전문 콘텐츠와 교육 인프라를 직장어린이집의 놀이 중심 교육과정에 접목했다고 설명했다.
한미경 오스템임플란트 아이튼튼 어린이집 원장은 "교류 활동을 통해 부모의 일터가 아이들에게 배움터이자 성장의 공간이 될 수 있음을 확인했다"며 "앞으로도 마곡산업단지 인근의 다양한 직장어린이집과 연계해 아이들에게 교육 기회를 제공하고 기업이 지역사회 상생 발전에 기여하는 데 일조하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com