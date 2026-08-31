삼성물산, 래미안 5년만에 새 단장...블랙·화이트로 개편

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산이 31일 래미안 BIS와 새 BI를 공개했다.
- 2021년 이후 5년 만에 브랜드 철학과 슬로건을 바꿨다.
- 래미안 트리니원에 첫 적용하고 상품·서비스도 고도화했다.
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반포동 래미안 트리니원 단지에 첫 적용
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 31일 새로운 래미안 브랜드 아이덴티티 체계(BIS)를 재정립하고 새 슬로건과 BI를 공개했다.
이번 브랜드 개편은 2021년 이후 5년 만이다. 주거에 대한 인식이 물리·자산적 가치를 넘어서 집에서 보내는 시간과 경험, 개인의 취향을 중요시 여기는 쪽으로 변화하는데 맞췄다.
브랜드 철학은 'From Height to Depth(높이에서 깊이로)'로 설정하고, 슬로건은 'Deepen Your Life, RAEMIAN(깊이가 다른 삶, 래미안)으로 정했다.
더 높고 더 넓고, 더 화려한 공간을 제공하는 것에서 나아가 개인 취향과 일상, 경험에 깊이를 더하는 주거 본질에 집중하겠다는 의미를 담았다.
브랜드 핵심가치로 ▲Originality(고유성) ▲Dignity(품격) ▲Refinement(정제)를 제시했다. 고유성은 획일한 기준보다 개인 취향과 라이프스타일을 존중한다는 의미다. 품격은 화려하게 드러나기보다 머무를수록 자연스럽게 느껴지는 가치, 정제는 불필요한 요소를 덜어내고 완성도를 높인다는 뜻이 포함됐다.
신규 BI는 기존 세 개의 수직선 형태를 유지하면서 색상을 그린과 그레이 계열에서 블랙과 화이트로 바꿨다. 화려함보다 주거 본질에 집중한다는 의미를 시각화했다고 삼성물산은 설명했다.
새로운 BI는 최근 입주를 시작한 서울 서초구 반포동 래미안 트리니원에 처음 적용된다.
삼성물산은 고객이 실제 체감할 수 있는 상품과 서비스 혁신도 이어간다. 입주민 라이프스타일에 따라 공간을 자유롭게 구성하는 '넥스트 홈(Next Home)', 도심 속 자연으로 온전한 휴식을 제공하는 조경 브랜드 '네이처 갤러리(Nature Gallery)', 일상을 관리하는 서비스 브랜드 '헤스티아(Hestia)' 등 상품과 서비스를 발전시킬 방침이다.
김명석 삼성물산 주택상품마케팅본부장(부사장)은 "이번 리뉴얼은 래미안이 지난 26년간 쌓아온 헤리티지를 계승하면서 변화하는 주거 가치에 맞춰 향후 100년을 이끌어갈 기준을 새롭게 정립하는 과정"이라고 설명했다.
krawjp@newspim.com