서울시, '서울 주얼리 위크' 운영…K-주얼리 100개 브랜드 선뵌다

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 9월 1일부터 15일까지 2026 서울 주얼리 위크를 연다.
- 80개 브랜드 프로모션과 DDP 팝업, 첫 주얼리 런웨이를 진행했다.
- 서울시는 홍보·판매와 국내외 유통망 확보를 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울패션위크 기간 DDP서 주얼리 런웨이
9월 10~11일 'K-주얼리 인사이트' 강연도
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 9월 1일부터 15일까지 서울 전역에서 '2026 서울 주얼리 위크' 주요 프로그램을 운영한다고 31일 밝혔다.
서울 주얼리 위크는 디자인과 제작 역량을 갖추고도 개별 홍보와 판로 개척에 어려움을 겪는 중소 주얼리 브랜드의 소비자 접점을 확대하기 위한 행사다. 서울주얼리지원센터를 중심으로 2016년부터 운영하고 있다.
9월 1일부터 15일까지 서울 소재 80개 주얼리 브랜드가 참여하는 공동 프로모션 '2026 반지위크 인 서울'을 진행한다. 참여 브랜드들은 자체 오프라인 매장과 온라인몰에서 제품 할인과 사은행사 등 다양한 혜택을 제공한다.
서울패션위크가 열리는 9월 1일부터 6일까지는 동대문디자인플라자(DDP) 비더비(B the B)에서 16개 서울 주얼리 브랜드가 참여하는 팝업을 운영한다. 방문객은 인공지능(AI)을 활용한 주얼리 스타일 진단을 거쳐 자신에게 맞는 제품을 추천받고 직접 착용할 수 있다. 제품별 QR코드를 통해 온라인 구매도 가능하다.
9월 4일에는 DDP에서 서울 주얼리 브랜드 10개사가 참여하는 첫 주얼리 런웨이가 열린다. 오후 3시에는 국내외 유통 관계자와 바이어 등 50여명을 초청해 비즈니스 중심의 런웨이를 진행한다. 오후 5시에는 시민과 관광객 등 100여명을 대상으로 런웨이를 선보인다.
주얼리 산업의 경쟁력과 성장 전략을 공유하는 자리도 마련된다. 9월 10~11일 서울공예박물관에서는 총 200명 규모의 'K-주얼리 인사이트'가 열린다. 첫날에는 브랜드 전략가 노희영 대표가 '팔리는 주얼리에는 이유가 있다'를 주제로 특별강연을 진행한다. 이튿날에는 인생주얼리 권구현 대표, 하우스 오브 애리 박애리 대표, 골든듀 이필성 대표가 브랜드 성장 경험을 공유한다.
서울주얼리센터 2관 쇼룸에서는 특별전시가 이어진다. 9월 5일까지 서울과 이탈리아 주얼리 브랜드 14개사가 참여하는 '아피니타(Affinità'가 열린다. 9월 9일부터 15일까지는 서울명장과 우수숙련기술인 14인의 제작 기술을 조명하는 'THE TOUCH : 손ː길' 특별전이 진행된다.
서울시는 이번 행사를 통해 시민들에게 서울 주얼리 브랜드를 직접 경험할 기회를 제공하고 참여 기업의 홍보·판매와 국내외 유통망 확보를 지원할 방침이다.
조혜정 창조산업기획관은 "서울에는 뛰어난 디자인과 제작 역량을 갖춘 주얼리 브랜드가 많지만 소규모 업체가 많아 개별적으로 소비자와 국내외 유통망을 확보하는 데 어려움이 있다"며 "서울 주얼리 위크를 통해 경쟁력 있는 브랜드가 더 많은 소비자와 바이어를 만나고 국내외 시장으로 성장해 나갈 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.
blue99@newspim.com