서울시, 중국산 배추 유통 전 과정 점검…4대 안전망 가동

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 31일 중국산 배추 안전점검 강화에 나섰다
- 도매시장부터 음식점까지 4대 안전망을 가동했다
- 포름알데히드 검출은 없었고 매달 결과를 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
검사 정기 공개, 위반 시 즉시 조치
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 포름알데히드 사용 우려가 확산된 중국산 배추의 안전성을 확보하기 위해 시민 식탁에 오르는 전 과정에 대한 점검을 강화한다고 31일 밝혔다. 도매시장에서의 반입, 온·오프라인 유통, 음식점·전통시장 등 소비 현장까지 빈틈없이 확인하는 '4대 안전망'을 가동한다.
'4대 안전관리 대책'에는 ▲김치 취급업소 약 9500개소 원산지·위생 특별점검 ▲온·오프라인 유통 중국산 배추김치 수거검사 ▲도매시장 중국산 배추 즉시 수거·검사 ▲국내 유통 수입산 배추·김치 포름알데히드 검사 결과 정기 공개가 포함된다.
위해 우려 제품이나 원산지 표시 위반이 확인되면 관계기관 통보부터 행정처분·수사까지 즉시 연계한다.
식품의약품안전처가 이달 27일까지 국내 유통 중인 중국산 배추·배추김치·절임배추 등 82건을 검사한 결과, 포름알데히드는 검출되지 않았다. 서울시는 식약처가 담당하는 생산·통관·보관단계 안전관리와 연계해 시민의 실제 소비생활과 맞닿은 서울지역 유통·소비 현장을 재확인하고 안전관리의 빈틈을 없앤다는 방침이다.
오세훈 시장도 이날 서울시 보건환경연구원을 방문해 중국산 배추·김치의 포름알데히드 검사 현장과 기관별 대응체계를 점검한다. 오 시장은 수거된 제품의 시료 전처리부터 정밀 분석, 결과 공개까지 모든 과정을 살피고 4대 대책의 철저한 이행을 강조할 예정이다.
포름알데히드는 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)가 '1군 발암물질'로 분류한 물질로, 공업용·소독용이나 생체조직 보관 등에 사용된다. 최근 중국 허베이성 일부 지역에서 배추의 신선도를 유지하기 위해 포름알데히드를 사용한 사실이 알려지면서 국내에서도 시민 불안이 커지고 있다.
문제의 중국산 통배추는 가락시장에 반입된 적이 없지만, 중국산 쌈배추는 1191톤이 반입됐다. 8월 한 달간 중국산 포장 배추김치는 5094톤이 수입된 것으로 나타났다.
서울시는 보건환경연구원, 서울시농수산식품공사, 민생사법경찰국, 25개 자치구가 참여하는 민관 합동 TF를 구성해 유통 실태를 파악하고 신속히 대응할 계획이다. 민생사법경찰국은 위반 제품과 업소에 대한 수사를 지원하며, 자치구는 김치 제조·판매업소를 대상으로 원산지 표시 여부를 점검한다.
소비현장에 대한 대규모 특별점검도 실시하며, 9월 30일까지 김치 취급업소 약 9500개소를 대상으로 원산지·위생 특별점검이 이뤄진다. 10개소의 김치류 식품 제조업소와 490개소의 즉석판매 제조·가공업소는 전수 점검한다.
서울시는 지난 28일부터 온라인 유통 제품과 오프라인 유통 제품을 수거해 안전성을 검사하고 있으며, 1차 검사 결과를 바탕으로 추가 검사도 이어간다. 가락시장 등 도매시장에 반입되는 중국산 배추는 반입 단계에서 즉시 수거하고 검사를 진행한다.
중국산 배추·김치의 포름알데히드 검사 결과는 매달 공개되며, 위해 우려 제품이 확인되면 관계기관과 즉시 정보를 공유해 유통 차단 등의 후속 조치에 나선다. 포름알데히드 검사 결과 '식품위생법' 위반이 의심되는 제품은 즉시 식약처에 통보하며, 원산지 미표시·거짓표시 시에는 관련 법령에 따라 엄정 조치한다.
시는 먹거리 위해 우려가 발생할 때마다 현장검사와 정보공개를 강화해 왔다. 2023년 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 당시에는 오 시장이 보건환경연구원 방사능 검사 현장을 직접 점검하고, 주요 도매시장과 대형마트·전통시장에 유통되는 수산물 검사를 수입산에서 국내산까지 확대해 매일 실시했다.
이번 중국산 배추 대응에도 당시의 원칙을 이어간다. 오 시장은 "도매시장에 들어오는 배추부터 온·오프라인 유통제품, 음식점과 전통시장 등 시민의 실제 소비 현장까지 세심히 살피고, 문제가 확인되는 즉시 엄정하게 조치해 시민들이 먹거리 불안 없이 안심하고 소비할 수 있는 환경을 지키는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com