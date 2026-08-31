이스타항공, 친환경 펄프 기내식 용기 도입…플라스틱 사용 줄인다

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공이 9월 1일부터 친환경 용기를 도입했다.
- 천연 펄프 용기로 일부 기내식 플라스틱을 줄였다.
- 전자문서 전환과 737-8 확대도 이어가고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9월 1일부터 일부 현장 판매식 적용 후 순차 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 이스타항공이 기내에서 발생하는 플라스틱 사용을 줄이기 위해 친환경 소재로 제작한 기내식 용기를 도입한다.
이스타항공은 오는 9월 1일부터 일부 기내식 메뉴에 천연 펄프 소재의 친환경 용기를 적용한다고 31일 밝혔다.
새롭게 도입하는 기내식 용기는 대나무와 사탕수수 등 식물성 원료에서 추출한 섬유질로 제작됐다. 해당 소재는 90일 이내 자연생분해가 가능해 기존 플라스틱 용기보다 폐기 과정에서 발생하는 환경 부담을 줄일 수 있다는 설명이다.
고온에 장시간 노출돼도 변형이 적고 기압 변화에도 사용이 용이해 기내 서비스에 필요한 내구성과 편의성도 갖췄다.
이스타항공은 우선 자장밥 등 일부 현장 판매식 메뉴에 친환경 기내식 용기를 적용하고 향후 적용 범위를 순차적으로 확대할 예정이다.
회사는 이번 친환경 용기 도입을 통해 기내 플라스틱 사용량을 줄이는 동시에 고객들이 여행 과정에서 자연스럽게 친환경 활동에 참여할 수 있도록 한다는 방침이다.
이스타항공 관계자는 "기내식 수요가 증가하는 가운데 플라스틱 사용에 따른 환경 부담을 줄이는 데 동참하기 위해 친환경 용기를 도입하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 분야에서 친환경 요소를 적용해 지속가능한 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.
이스타항공은 기내 서비스뿐 아니라 항공기 운항 과정에서도 친환경 활동을 확대하고 있다. 기존 종이로 작성하던 로드시트를 태블릿PC 기반 전자문서로 전환해 종이 사용량을 줄이고 있다. 로드시트는 이륙 직전 항공편의 승객과 화물, 연료 무게 등을 정리하는 문서다.
연료 효율성이 높은 보잉 737-8 기종 도입도 확대하고 있다. 현재 해당 기종은 이스타항공 전체 기단의 절반 이상을 차지하고 있다.
heoneykim@newspim.com