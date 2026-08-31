서울시, '365 서울챌린지 2기' 3000명 모집…시민 외로움 예방 목표

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 31일 365 서울챌린지 2기 참가자 3000명을 모집한다고 밝혔다.
- 9월부터 11월까지 36개 챌린지를 운영해 외로움 예방에 나선다.
- 참가자는 활동을 인증해 최대 2만포인트를 서울페이로 받는다.
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1기 약 9천명 참여…79.9% "고립감 감소했다"
플로깅·한강 축제·운동하는 서울광장 등 운영
활동·빙고 완성 시 최대 2만 포인트 적립 혜택
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 9월 1일부터 '2026년 365 서울챌린지 2기' 참여자 3000명을 모집한다고 31일 밝혔다. 프로그램은 9월부터 11월까지 운영한다.
365 서울챌린지는 시민이 일상에서 실천할 수 있는 외부 활동을 직접 선택해 수행하는 시민참여형 프로그램이다. 자발적인 외출과 새로운 경험을 통해 외로움과 고립감을 예방하기 위한 '외로움 없는 서울' 사업의 일환이다.
지난 6월부터 8월까지 진행된 1기에는 약 9000명이 참여했다. 빙고판 참여자 3254명을 대상으로 조사한 결과 79.9%(2599명)가 "고립감이 줄었다"고 답했다. 타인과 소통하거나 연결감을 느꼈다는 응답은 64.4%(2094명)였다. 참여 이후 외출 횟수가 2~3회 이상 늘었다는 응답도 75.8%(2465명)에 달했다.
2기는 1기 참여자 의견을 반영해 생활권에서 쉽게 참여할 수 있는 활동과 친환경·체육·문화 분야 프로그램을 확대했다. '해!보자 서울챌린지'를 슬로건으로 일상·체육·문화·배움 등 4개 분야에서 총 36개 챌린지를 운영한다.
주요 프로그램은 ▲손목닥터 9988 1만보 인증하기 ▲반려식물 또는 반려동물 인증하기 ▲우리동네 플로깅하기 ▲서울물빛나루 방문하기 ▲서울디지털동행플라자 방문하기 등이다. 서울 하늘길 걷기와 운동하는 서울광장, 서울국제정원박람회, 한강페스티벌 가을 등 서울시 주요 행사·공간과 연계한 프로그램도 마련했다.
참가자는 36개 챌린지 가운데 원하는 활동 16개를 골라 자신만의 빙고판을 구성한 뒤 활동을 인증하면 된다. 챌린지 하나를 완료할 때마다 난이도에 따라 400~1000포인트를 지급하고, 빙고 한 줄을 완성하면 1500포인트를 추가로 준다. 1인당 최대 2만 포인트까지 받을 수 있더, 적립 포인트는 서울페이로 전환할 수 있다.
민간기업과 연계한 특별 챌린지도 운영한다. 9월에는 알라딘과 책 읽기·필사·걷기를 결합한 '독(읽다)·보(걷다)·적(적다) 챌린지'를 진행한다. 10월에는 배달의민족과 '천고마비!' 이벤트를 열어 매일 선착순 400명에게 5000원 상당의 포장 주문 할인쿠폰을 제공한다. 11월에는 올리브영 등과 매장 방문, 건강상식 퀴즈 등을 결합한 프로그램을 선보일 예정이다.
참여 대상은 서울에 거주하는 만 14세 이상 시민이다. 1기 참여자도 다시 신청할 수 있다. 신청은 9월 1일 오전 10시부터 365 서울챌린지 공식 누리집에서 받는다.
정진우 복지실장은 "시민들의 소중한 목소리를 반영해 한층 풍성하고 즐거운 365 서울챌린지 2기를 준비했다"며 "많은 시민들이 문밖으로 나와 다양한 활동을 경험하며 일상의 활력과 따뜻한 연결감을 되찾길 바란다"고 전했다.
blue99@newspim.com