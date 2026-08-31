쿠팡, 기프트카드도 로켓배송…1만~30만원 5종 출시

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 31일 앱 주문 로켓배송 실물 기프트카드를 출시했다.
- 기프트카드는 5개 권종과 3개 디자인으로 구성했다.
- 실물 카드는 쿠팡캐시로 전환해 각 서비스에서 쓸 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
쿠팡캐시 전환해 사용
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 앱에서 주문하면 로켓배송으로 받을 수 있는 실물 기프트카드를 출시했다고 31일 밝혔다.
기프트카드는 1만원·3만원·5만원·10만원·30만원권 등 5개 권종과 3개 디자인으로 구성됐다. 추석 선물 준비 기간에 맞춰 손편지를 쓸 수 있는 메시지 카드형 봉투도 함께 제공한다.
수령한 실물 기프트카드는 쿠팡 앱에서 쿠팡캐시로 전환할 수 있다. 전환한 쿠팡캐시는 로켓배송 상품과 신선식품 서비스 프리미엄 프레시, 배달 서비스 쿠팡이츠, 럭셔리 뷰티 서비스 알럭스(R.LUX) 등에서 사용할 수 있다.
쿠팡은 지난해 e-기프트카드를 출시하고 카카오 선물하기에 입점했다. 기업 대상 대량 구매 채널도 운영하고 있다.
올해 초에는 전국 세븐일레븐 매장에서 오프라인 실물 기프트카드를 선보였다. 이번에는 앱 주문과 로켓배송을 결합해 실물 카드 구매 채널을 추가했다.
쿠팡은 고객 의견을 반영해 기프트카드 유형과 구매 채널을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com