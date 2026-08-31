설영우, 아우크스부르크 데뷔전서 교체 투입 1분 만에 도움

AI 핵심 요약beta
- 설영우가 31일 분데스리가 데뷔전서 도움을 올렸다.
- 아우크스부르크는 샬케 04를 3-0으로 꺾었다.
- 설영우는 교체 1분 만에 시즌 1호 도움을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 독일 분데스리가에 입성한 국가대표 수비수 설영우가 분데스리가 데뷔전에서 교체 투입 1분 만에 공격 포인트를 올리며 강렬한 인상을 남겼다.
아우크스부르크는 31일(한국시간) 독일 아우크스부르크의 WWK 아레나에서 열린 샬케 04와의 2026-2027 독일 분데스리가 1라운드 개막전 홈경기에서 3-0 대승을 거뒀다.
지난 27일 세르비아 츠르베나 즈베즈다를 떠나 아우크스부르크와 2030년까지 계약을 맺은 설영우는 벤치에서 경기를 시작했다.
아우크스부르크는 전반 18분 안톤 카데의 크로스를 미하엘 그레고리치가 왼발 슈팅으로 마무리지으며 기선을 제압했다. 전반을 1-0으로 마친 아우크스부르크는 후반 17분 샬케의 미드필더 론 샬렌베르크가 퇴장당하면서 수적 우세까지 점했다. 후반 34분 카데가 오른발 중거리 슈팅으로 추가 골을 터뜨리며 승기를 잡았다.
승부가 기울자 아우크스부르크는 후반 추가시간 1분 오른쪽 윙백 마리우스 볼프를 빼고 설영우를 투입했다. 빅리그 진출을 확정한 지 나흘 만에 치르는 분데스리가 데뷔전이었다.
설영우는 그라운드를 밟자마자 1분 만에 작품을 만들어냈다. 페널티지역 오른쪽에서 로드리구 히베이루의 패스를 받은 설영우는 첫 터치 후 곧바로 오른발 공간으로 정교한 왼발 리턴 패스를 연결했다. 히베이루가 이를 강력한 오른발 슈팅으로 마무리지으며 팀의 세 번째 골을 완성했다.
첫 터치와 첫 패스를 시즌 1호 도움으로 연결한 설영우의 활약 속에 아우크스부르크는 3-0 완승으로 개막전을 마쳤다. 구자철, 지동원, 홍정호에 이어 아우크스부르크 유니폼을 입은 네 번째 한국인 선수가 된 설영우는 첫 경기부터 강한 임팩트를 남겼다.
psoq1337@newspim.com