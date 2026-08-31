배민, 버그바운티 다시 연다…최대 포상금 2배 상향

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들이 31일 버그바운티 최대 포상금을 2배로 높였다.
- 프로그램은 다음달 14일부터 12월13일까지 3개월간 운영한다.
- 취약점 분석 서비스는 지난해 3개서 올해 6개로 늘렸다.
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다음달 14일부터 3개월
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 앱 보안 취약점을 발굴하는 버그바운티 프로그램의 최대 포상금을 지난해보다 2배 높여 다음달 14일부터 운영한다고 31일 밝혔다.
프로그램은 12월13일까지 3개월간 화이트해커를 대상으로 진행한다. 취약점을 분석할 서비스는 지난해 3개에서 올해 6개로 늘렸다.
버그바운티는 화이트해커가 기업의 서비스나 제품에서 보안 취약점을 찾아 제보하면 취약 정도에 따라 보상금을 지급하는 프로그램이다.
표준화된 점검 항목을 확인하는 기존 보안 취약점 진단과 달리 서비스 흐름을 바탕으로 잠재적 취약점을 찾는 데 활용된다. 금융보안원과 금융감독원 등 공공기관과 주요 정보기술(IT) 기업도 이 방식을 사용하고 있다.
우아한형제들은 지난해 버그바운티 플랫폼 업체 파인더갭과 처음 프로그램을 운영했다. 이를 통해 배민 앱의 주력 서비스에서 일부 취약점을 찾아 보안성을 개선했다.
올해는 파인더갭의 플랫폼만 이용하고 프로그램 운영은 우아한형제들이 직접 맡는다.
우아한형제들은 자체 취약점 진단과 버그바운티를 병행해 앱 보안 취약점 개선 활동을 이어갈 계획이다.
kji01@newspim.com