무신사, 말레이 진출…필리핀·인니·베트남 이어 동남아 사업 가속

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 8월 16일 MAP와 말레이시아 유통 계약을 체결했다.
- 말레이시아 진출로 동남아 사업 영토를 필리핀·인니·베트남까지 넓혔다.
- 현지 매장 출점과 맞춤 전략으로 동남아 사업 확장에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 필리핀, 인도네시아, 베트남에 이어 말레이시아에 진출하며 동남아시아 사업 영토를 넓히고 있다.
무신사는 지난 8월 16일 인도네시아 파트너사인 '미트라 아디페르카사(PT Mitra Adiperkasa Tbk, MAP)'와 무신사 스탠다드의 말레이시아 독점 유통 계약을 체결했다. 인도네시아에서 이미 풍부한 사업 경험과 유통 역량을 갖춘 MAP와 협력해 현지 최적화 사업을 전개하고, 향후 두 국가 간 사업 시너지도 모색한다는 전략이다.
말레이시아는 높은 구매력을 갖춘 소비층과 발달한 오프라인 리테일 인프라를 갖춘 동남아시아 주요 시장으로, K-콘텐츠 인기 확산에 따라 한국 패션·라이프스타일에 대한 관심도 높다. 실제 무신사 글로벌 스토어의 말레이시아 지역 거래액은 최근 3년간(2023~2025) 연평균 63% 증가했으며, 올해 상반기에는 전년 동기 대비 117% 늘었다.
무신사는 트렌디한 디자인과 품질, 합리적인 가격을 강점으로 한 무신사 스탠다드를 앞세워 현지 고객층 확대에 나선다. 양사는 쿠알라룸푸르를 비롯한 말레이시아 주요 도시의 핵심 상권에 무신사 스탠다드 매장 출점을 추진하며 오프라인 사업도 본격화할 계획이다.
무신사 관계자는 "인도네시아가 대규모 내수시장에 기반한 성장 잠재력이 큰 시장이라면, 말레이시아는 높은 구매력과 풍부한 유통 인프라를 갖춰 글로벌 패션 소비가 활발한 시장"이라며 "MAP와 협력을 이어가며 각 시장에 최적화된 사업을 전개하고, 동남아시아에서 무신사의 사업 기반을 더욱 탄탄히 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com