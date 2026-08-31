필립모리스, 아이코스 일루마 전용 '테리아 리모나 펄' 선봬

AI 핵심 요약beta
- 한국필립모리스가 31일 테리아 리모나 펄을 선보였다.
- 테리아 리모나 펄은 상큼한 풍미와 쿨링감이 특징이다.
- 후레쉬 블렌드 캡슐 라인업은 5종으로 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한국필립모리스가 아이코스 일루마(IQOS ILUMA) 시리즈 전용 타바코 스틱 신제품 '테리아 리모나 펄'을 선보이며 캡슐 포트폴리오를 강화했다.
테리아 리모나 펄은 향긋하고 상큼한 풍미와 시원한 쿨링감이 조화를 이루는 제품으로, 캡슐을 터뜨리면 산뜻한 풍미가 더해지고 후레쉬 필터를 적용해 상쾌함을 더한 것이 특징이다.
이번 신제품은 테리아 오아시스 펄, 테리아 썬 펄, 테리아 샤인 펄, 테리아 리비에라 펄에 이어 후레쉬 블렌드 캡슐 라인업에 추가됐다. 이로써 후레쉬 블렌드 캡슐 제품군은 총 5종으로 확대됐으며, 국내 궐련형 전자담배 판매량 1위 브랜드인 테리아는 더욱 폭넓은 선택지를 제공하게 됐다.
한국필립모리스 모안 테모 마케팅 및 디지털 디렉터는 "테리아 리모나 펄은 향긋한 풍미와 시원한 쿨링감의 균형이 돋보이는 제품으로, 성인 흡연자들의 취향을 만족시키는 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com