에이피알, 2026년 하반기 대규모 신입사원 채용

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알이 미래 뷰티산업을 이끌 핵심 인재 확보를 위해 2026년 하반기 대규모 신입사원 채용과 캠퍼스 리크루팅을 진행한다고 31일 밝혔다.

에이피알이 올 하반기 신입 대규모 채용을 실시한다. [사진= 에이피알]

채용은 9월 1일부터 시작되며 에이피알 채용 홈페이지를 통해 접수 가능하다. 서류 접수는 오는 20일까지다. 이번 채용에서는 상품 기획, 마케팅, 디자인, 법무, 개발, 생산 등 총 8개 부문 32개 포지션에서 인재를 선발한다.

채용 과정은 서류, 조직 적합도 검사, 면접 순으로 진행되며 일부 직무는 과제 전형이 추가된다. 4년제 학사 학위 소지자 또는 2027년 2월 졸업 예정자면 지원 가능하며, 최종 합격자는 3개월 인턴십을 거쳐 정규직 전환 기회를 얻는다.

에이피알은 채용과 함께 9월 1일부터 11일까지 연세대·한양대·고려대·성균관대·이화여대·한국외대·경희대 등 7개 대학을 방문해 '캠퍼스 리크루팅'도 진행한다. 직무별 실무자가 직접 상담을 진행하며, 참여 지원자 전원에게 메디큐브 제품을 제공한다.

에이피알 관계자는 "기업에게 채용은 단순 인력 확보가 아닌 기업의 미래를 선도할 핵심 경쟁력 확보이자 전략적 선택"이라며 "앞으로도 우수 인재 채용과 양성을 이어가며 기업의 인적 자산을 탄탄히 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

fineview@newspim.com