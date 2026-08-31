韓·싱가포르 STEM 교사 첫 교류…내년 수학·정보 교사로 확대

AI 핵심 요약beta
- 교육부와 한국과학창의재단이 31일 한·싱가포르 STEM 교사 교류를 시작했다.
- 한국 교사 20명은 30일부터 5일까지 싱가포르를 방문했다.
- 양국은 AI 수업 사례를 공유하고 교사 교류를 매년 정례화했다.
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올해 과학부터 매년 정례화…융합수업 모델도 공동 개발
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국과학창의재단은 한국과 싱가포르 이공계(STEM) 교사가 서로의 학교와 교육기관을 방문하는 교류 프로그램을 처음으로 운영한다고 31일 밝혔다.
이번 사업은 지난해 11월 열린 제1차 한국-싱가포르 교육공동위원회 논의를 바탕으로 추진됐다. 올해는 한국 교사 20명과 싱가포르 교사 22명 등 총 42명이 참여한다.
한국 교사단은 지난 30일부터 다음 달 5일까지 싱가포르를 방문한다. 싱가포르 교사단은 오는 10월 25일부터 31일까지 한국에서 연수를 진행한다.
한국 교사단은 싱가포르 교육부와 교원 아카데미를 시작으로 현지 중·고교와 과학관, 교육기술국, 공학 교육기관 등을 방문한다. 수업을 직접 참관하고 교육기관의 시설과 운영 사례를 살펴본다.
양국 교사들은 특히 인공지능(AI)을 활용한 우수 수업 사례와 첨단 교육 인프라를 공유한다. 연수 경험을 토대로 STEM 분야의 융합 수업 모델도 공동 개발할 예정이다.
교사 교류는 올해 한 차례 행사에 그치지 않고 매년 정례화한다. 올해는 초·중·고 과학 교사를 중심으로 운영한 뒤 내년부터 수학과 정보 교사까지 대상을 넓힐 계획이다. 올해 한국 대표단은 2025년과 2026년 대한민국 과학교육상 수상자로 구성됐다.
이난영 교육부 국제교육기획관은 "인공지능 시대를 이끌어 갈 미래 인재 양성을 위해서는 STEM 교육을 담당하는 교원의 전문성 강화가 무엇보다 중요하다"며 "서로의 우수 사례를 배우고 그 경험이 양국 학교 현장의 실질적인 변화로 이어지길 기대한다"고 말했다.
jane94@newspim.com