서울시교육청, 9월 '독서의 달' 맞아 전 세대 독서문화 행사

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 31일 9월 독서의 달 프로그램을 운영했다.
- 23개 도서관·평생학습관서 전 세대 독서행사를 마련했다.
- 가족 체험부터 저자강연까지 다양하게 진행한다.
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구로거리공원엔 야외 팝업도서관…책·놀이 결합 독서체험 운영
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 9월 독서의 달을 맞아 산하 23개 도서관과 평생학습관에서 어린이부터 성인까지 전 세대가 참여할 수 있는 독서문화 프로그램을 운영한다고 31일 밝혔다.
올해 독서의 달 공식 표어는 문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 선정한 '그냥 좋아서(書)'다. 특별한 이유가 없어도 책을 읽고 좋은 문장을 나누는 즐거움을 알리자는 취지다.
서울시교육청은 이에 맞춰 어린이 창작 체험과 가족 참여 행사부터 저자 강연과 문학 프로그램까지 연령별 행사를 마련했다.
가족 대상 프로그램으로는 도봉도서관의 '온 가족이 함께하는 도서관 DAY'가 진행된다. 6~8세 어린이와 가족이 그림책을 읽은 뒤 비누를 직접 만든다. 동대문도서관에서는 세계 각국의 전통 음식을 만들며 문화를 배우는 '가족과 함께 지구 한 바퀴'를 운영한다. 정독도서관은 가족 독서 활동과 독서토론 코칭을 결합한 '가족과 함께 정독(情讀)'을 선보인다.
청소년과 성인을 위한 프로그램도 마련됐다. 고척도서관에서는 호메로스의 '오디세이아'를 함께 읽는 저자 강연이 열린다. 강남도서관은 MBTI 유형별 스트레스 해소법을 주제로 윤서영 작가와의 만남을 진행하고 동작도서관에서는 'AI 시대를 대비하는 우리아이 교육 로드맵'을 주제로 강연한다.
구로도서관은 9월 5~6일 구로거리공원에서 '가족숲속도서관'을 운영한다. 야외에 텐트와 빈백 등을 활용한 독서 공간을 조성하고 가족용 도서와 간행물을 비치한다. 야외에서 책을 즐길 수 있도록 '북크닉 꾸러미'도 빌려준다.
프로그램 신청은 서울시교육청 평생학습포털 에버러닝과 각 기관 홈페이지에서 할 수 있다.
정근식 서울시교육감은 "특별한 이유 없이도 그냥 좋아서 책을 펼치는 9월이 되기를 바란다"며 "어린이부터 성인까지 모든 세대가 책과 가까워지는 독서의 달을 만들어가고 이러한 독서 문화가 사계절 내내 이어질 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com