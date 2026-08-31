부산시, 시내버스 '현금 없는 결제' 시범 도입…편리한 대중교통 환경

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10월부터 현금없는 버스 시범운영한다
- 35개 노선 542대서 3개월간 현금결제 안받는다
- 고령층 보호하며 교통카드 보급·전면시행 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교통카드 체계 데이터 기반
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 시내버스에서 현금을 꺼내는 승객이 눈에 띄게 줄어들면서 부산시가 교통카드 중심 결제 환경에 맞춘 '현금 없는 버스' 제도를 시험대에 올린다.
부산시는 오는 10월부터 3개월 동안 시내버스를 대상으로 현금 결제를 받지 않는 '현금 없는 버스' 시범 운영을 실시한다고 31일 밝혔다.
시는 현금 사용 감소와 교통카드 중심의 대중교통 이용 환경에 맞춰 버스 요금 수납 체계를 개선해 보다 편리하고 안전한 이용 환경을 조성한다는 방침이다.
시에 따르면 최근 시내버스에서 현금 사용 비율은 지속적으로 낮아지고 있으며 대부분 승객은 교통카드 등 비현금 결제 수단을 이용하고 있다.
그럼에도 불구하고 현금 요금함 유지·관리, 현금 수입금 계수·보관 등에는 여전히 비용과 인력이 투입되고 있어 현금 위주의 요금 수납 구조를 손질할 필요성이 제기돼 왔다.
이번 시범 운영은 현금 이용률이 낮은 노선을 중심으로 진행된다. 대상 버스는 총 35개 노선 542대로 전체 시내버스의 약 20% 규모다. 좌석버스와 현금 결제 비중이 상대적으로 적은 노선을 우선 선정해 변화된 결제 환경을 반영한 운영 효율을 점검한다는 계획이다.
시는 시범 기간 동안 시민 불편 사항, 현금 이용 승객의 대체 결제 수단 이용 현황, 운수종사자·운수업체 의견, 민원 발생 추이 등을 종합적으로 분석해 제도 전면 시행 여부와 보완 과제를 검토할 예정이다. 시범 운영 결과를 토대로 필요한 보완을 마친 뒤 단계적 확대를 추진한다는 구상이다.
제도 시행 과정에서 고령층 등 디지털 취약계층 보호는 최우선 과제로 설정했다. 시는 현금만 소지한 승객이 버스를 이용하지 못하는 사례를 막기 위해 '우선 승차' 원칙을 적용한다.
대체 결제 수단 마련과 사전 안내도 병행한다. 시는 전통시장 등 고령층 유동 인구가 많은 지역을 직접 찾아가는 '교통카드 배부 캠페인'을 추진해 교통카드 보급을 늘리고 시범 노선과 이용 방법을 시민이 충분히 이해할 수 있도록 버스 내외부 홍보물과 신문 등 다양한 매체를 활용해 안내할 계획이다.
교통카드 중심의 요금 수납체계가 자리 잡을 경우 보다 정확한 이용 데이터를 확보할 수 있어 향후 데이터 기반 시내버스 노선 조정과 운행 효율화에도 활용할 수 있을 것으로 시는 내다보고 있다. 교통 빅데이터를 토대로 승객 흐름과 시간대별 수요를 세밀하게 파악해 노선 재편과 배차 조정에 반영하겠다는 것이다.
황현철 교통혁신국장은 "현금 없는 버스는 변화된 대중교통 이용 환경에 맞춰 시민들이 더 편리하고 안전하게 버스를 이용할 수 있도록 하는 제도 개선"이라며 "시범 운영 동안 시민과 현장의 의견을 충분히 수렴하고, 특히 충분한 사전 안내를 통해 제도 변화에 따른 시민 불편을 최소화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com