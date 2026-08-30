평택시, 개인형 이동장치 불법·무질서 주차 집중 단속

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 추석 명절을 맞아 시민들이 안전하고 쾌적하게 보행할 수 있도록 이달 31일부터 다음 달 11일까지 2주간 개인형 이동장치(PM) 불법·무질서 주차 집중단속을 실시한다고 30일 밝혔다.

시에 따르면 이번 단속은 PM 안전관리 및 견인제도 홍보와 함께 추석 전 도시환경 정비를 선제적으로 추진하기 위해 마련됐다.

개인형 이동장치 불법·무질서 주차 단속 모습[사진=평택시]

특히 기존 시민 신고에 의존하던 방식에서 벗어나 담당 공무원이 직접 현장을 찾아 무질서하게 주차된 PM을 발굴·조치하는 현장 중심 관리로 진행될 예정이다.

이에 따라 시는 자전거도로팀 직원 3명으로 점검반을 구성해 집중단속 기간 중 오전 8시부터 10시까지 출근·등교 시간대에 역세권, 학교 주변, 상가 밀집 지역 등 민원이 잦은 구역을 점검한다.

또한 횡단보도, 버스정류장, 점자블록 등 보행자 안전을 위협하는 구간을 중점 점검해 무질서하게 주차된 PM을 이동 조치하거나 견인할 계획이다.

시는 현수막, SNS, 보도자료 등을 활용한 홍보를 병행해 시민과 이용자가 스스로 올바른 PM 주차문화를 정착할 수 있도록 유도할 방침이다.

시 관계자는 "추석을 앞두고 시민과 방문객들이 더 안전하고 쾌적하게 보행할 수 있도록 무질서하게 방치된 PM을 선제적으로 정비할 계획"이라며 "공무원이 직접 현장을 찾아가는 적극적인 안전관리를 통해 올바른 이용 문화가 정착될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com