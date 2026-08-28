UEFA, 인판티노 FIFA 인판티노 회장 형사 고발 준비…월드컵 상업권 매각 논란 여파

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 유럽축구연맹(UEFA)이 월드컵 상업권 매각 추진 논란과 관련해 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장에 대한 형사 고발을 준비 중인 것으로 전해졌다.

AP통신은 28일(한국시간) 미국 법원에 제출된 문건을 인용해 UEFA가 인판티노 회장의 월드컵 상업 수익 매각 계획과 관련한 증거 확보에 나섰다고 보도했다.

[서울=뉴스핌] UEFA가 지난 7월 FIFA의 FEE설립을 반대하며 보이콧 움직임을 전개한 바 있다. [사진=로이터]

보도에 따르면 UEFA는 미국 법원을 통해 사전 증거를 확보한 뒤 FIFA 본부가 있는 스위스 사법당국에 정식 형사 고발장을 접수하는 방안을 검토하고 있다.

논란은 지난 7월 FIFA의 월드컵 상업권 매각 계획이 알려지면서 불거졌다. 인판티노 회장은 월드컵 등 FIFA 주요 대회의 운영과 중계권, 스폰서십 판매, 입장권 및 호스피탈리티 사업을 전담할 자회사 FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)를 설립하려 했다.

또 FFE 지분 20%를 미국 민간 투자 펀드 스라이브 캐피털에 42억 달러(약 5조8000억원)를 받고 매각하는 방안을 추진한 것으로 알려졌다. 스라이브 캐피털은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너의 친동생 조시 쿠슈너가 설립한 투자 펀드다.

축구계에서는 즉각 반발이 나왔다. 월드컵의 상업적 권리가 민간 투자자에게 넘어갈 수 있다는 우려가 제기됐고, UEFA를 중심으로 반대 움직임이 확산했다.

UEFA가 FIFA 주관 대회 보이콧 가능성까지 시사하며 압박 수위를 높이자 인판티노 회장은 지난 1일 매각 계획을 철회했다. 하지만 갈등은 법적 공방으로 이어지는 분위기다.

AP통신이 입수한 56쪽 분량 문건에 따르면 UEFA 법률 대리인들은 스위스 형법 제158조상 배임 혐의로 인판티노 회장과 FIFA 관계자들을 상대로 형사 고발을 검토 중이라고 밝혔다.

UEFA 측은 42억 달러라는 매각 대금에 대해서도 문제를 제기했다. 공개 경쟁 입찰이나 독립적인 가치 평가를 거치지 않은 가격이라는 점에서 부당하게 낮게 책정됐을 가능성이 있다는 주장이다.

UEFA는 지난 3일 FIFA에 관련 자료를 파기하거나 은닉하지 말라고 경고한 데 이어, 최근 미국 법원에 스라이브 캐피털과 FIFA 미국 지사를 상대로 내부 증거 자료 공개를 신청한 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 국제축구연맹(FIFA) 잔니 인판티노 회장. [사진=로이터]

이번 사태는 인판티노 회장의 장기 집권 구상에도 부담으로 작용하고 있다. 인판티노 회장은 내년 3월 예정된 FIFA 회장 선거에서 4선 연임이 유력한 인물로 꼽혀왔다.

그러나 월드컵 상업권 매각 논란이 커지면서 유럽을 중심으로 사퇴 요구가 나오고 있다. UEFA는 인판티노 회장이 연임 도전을 고수할 경우 후보 등록 마감일인 오는 11월 18일 전까지 다른 대륙 연맹들과 함께 대안 후보를 내세우겠다는 입장도 밝힌 것으로 전해졌다.

football1229@newspim.com