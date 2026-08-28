창원시, '청년행복더하기 통장' 시행…자산형성 지원

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BNK경남은행과 업무협약

최대 540만 원 매…연 6%대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 매달 15만 원을 저축한 청년에게 같은 금액을 보태는 경남 창원시 자산형성 지원사업이 새 이름과 확대된 금리 혜택으로 운영된다.

강기윤 경남 창원시장(왼쪽 세 번째)이 29일 시청 접견실에서 김태한 BNK경남은행장(오른쪽 세 번째)과 체결한 '청년행복더하기 통장' 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=창원시] 2026.08.28

경남 창원시는 28일 시청 접견실에서 BNK경남은행과 '청년행복더하기 통장' 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

청년행복더하기 통장은 2019년부터 운영해 온 '청년내일통장'을 개편한 사업이다. 기존 사업명은 보건복지부의 청년내일저축계좌와 이름이 비슷해 혼선이 있다는 지적이 제기돼 왔다.

참여 청년이 매달 15만 원을 저축하면 창원시가 같은 금액을 1대 1로 매칭 적립한다.

2년 약정 가입자는 본인 저축액과 시 지원금을 합쳐 720만 원을 받는다. 3년 약정 가입자는 1080만 원을 마련할 수 있다. 여기에 경남은행의 우대금리 이자가 더해진다. 적금 금리는 2년형 연 5.9%, 3년형 연 6.0%로 운영한다.

시는 매년 통장 가입자 300명을 선발하는 방식으로 모집 체계를 바꿨다. 기존에는 통장 유지 인원을 기준으로 선발 인원을 관리해 해마다 모집 규모가 달라질 수 있었다.

시는 오는 10월 신규 참여자를 모집할 예정이다.

강기윤 시장은 "청년의 저축과 시의 지원을 연계해 자립 기반을 돕는 사업"이라며 "지역에서 일하는 청년의 자산 형성 지원 방안을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com