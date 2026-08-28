지방국립대 신입생 등록금 전액 지원…대학생 6만명 '첫 경력' 만든다

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교육부, 2027년 청년 예산사업 공개…지역균형 장학금 신설

지방국립대 30개교 신입생, 소득 관계없이 등록금 전액 지원

5개월 내외 현장실습에 월 230만원 지원비·학점 인정 추진

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부가 2027년부터 지방 국립대 신입생의 등록금을 전액 지원하고 대학생과 전문대학생 6만 명에게 기업·기관 현장실습 기회를 제공하는 '대학생 첫 경력 프로젝트'를 새로 추진한다. 지역대학 진학의 경제적 문턱을 낮추고 졸업 전 실무경험을 보장해 청년의 취업 경쟁력을 높이겠다는 취지다.

교육부는 28일 '청년 예산 언박싱(UNBOXING) 2027' 행사에서 이 같은 내용을 담은 2027년 정부안 핵심 청년 지원사업을 공개했다.

이날 행사에서는 청년 지원사업을 추진하는 7개 부처가 2027년 주요 청년 예산사업을 발표하고 청년과 전문가들이 사업 내용에 대해 평가·건의·질의를 하는 순서가 마련됐다.

김아영 교육부 예산담당관이 28일 '청년 예산 언박싱(UNBOXING) 2027' 행사에서 발표하고 있다. [사진=유튜브 생중계 캡쳐]

교육부는 우선 지방대학 진학 청년의 등록금 부담을 낮추기 위해 총 3280억원 규모의 '지역 균형 발전 장학금'을 신설한다. 이 장학금은 지방 국립대 학생을 대상으로 한 등록금 전액 장학금과 지방 사립대 학생을 위한 지역인재장학금을 포괄한다.

지방 국립대 전액 장학금에는 2027년 2130억원이 투입된다. 2027학년도부터 지방 국립대 30개교 신입생 가운데 국가장학금을 신청한 학생은 학자금 지원구간과 관계없이 등록금 전액을 지원받는다. 다만 의과대학·치과대학·약학대학·수의과대학 학생은 지원 대상에서 제외된다.

지원은 2027학년도 신입생부터 시작해 2030년까지 학년별로 단계적으로 확대될 예정이다. 교육부는 2027년 약 6만 명의 지방 국립대 신입생이 혜택을 받고 2030년에는 지원 대상이 약 26만 명까지 늘어날 것으로 보고 있다.

장학금의 학생 신청, 성적 기준, 수혜 횟수 제한 등 일반적인 지원 기준은 현행 국가장학금 체계를 따른다. 다만 등록금 전액 지원을 노린 무분별한 반수나 중도 이탈을 막기 위해 자퇴 등으로 학업을 중단할 경우 국가장학금 Ⅰ유형 지원단가를 제외한 추가 지원금은 반환하도록 할 방침이다.

지방 사립대 학생을 위한 지역인재장학금도 확대한다. 신규 선발 인원은 현행 4000명에서 1만 명으로 2.5배 늘리고, 관련 예산은 800억원에서 1150억원으로 증액한다. 교육부는 학생 1명당 연간 최대 800만원 한도에서 등록금 전액을 지원할 계획이다.

[일러스트=Chat GPT]

교육부는 대학생의 실무경험 부족 문제를 해소하기 위한 '대학생 첫 경력 프로젝트'도 2027년 새로 도입한다. 총 4650억원을 투입해 대학·전문대 학생 약 6만 명이 기업·기관에서 5개월 내외 현장실습에 참여하도록 지원하는 사업이다.

참여 학생은 현장실습을 통해 쌓은 경력을 학점으로 인정받을 수 있다. 교육부는 현장실습이 단순 업무 보조에 그치지 않고 학생의 첫 직무경험과 경력으로 이어질 수 있도록 대학의 학생 선발·기업 매칭·사전교육·상담·모니터링·안전관리 등을 함께 지원할 방침이다.

학생에게는 월 230만원의 실습지원비가 지급된다. 정부와 참여기업이 각각 월 115만원씩 절반을 부담하는 구조다. 이와 별도로 교통비와 숙박비 등 실습 참여에 필요한 비용으로 월 10만원을 추가 지원한다.

기업·기관에는 학생의 직무교육과 현장지도를 위한 월 10만원의 현장 멘토링 비용을, 대학에는 학생 1명당 약 90만원의 운영비를 지원한다.

김아영 교육부 예산담당관은 이날 발표에서 "기업이 실무경험과 경력직을 선호하는 흐름을 바꾸기 쉽지 않은 만큼, 대학생이 졸업 전 실제 현장 실무를 경험할 수 있도록 다리를 놓겠다"고 말했다.

이어 "학생은 실무경험과 첫 경력을 쌓아 취업 경쟁력을 높이고 기업은 실습 과정에서 직무역량과 적합성을 확인해 우수 인재를 발굴할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

최교진 교육부 장관은 "등록금과 취업 걱정 속에서 청년들에게 필요한 것은 삶을 직접 바꿔주는 현실적인 도움"이라며 "청년들이 지역에서도 꿈을 이루고 당당하게 사회로 나아갈 수 있도록 든든한 성장 사다리가 되겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com