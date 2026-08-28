나주시, 재택의료 방문진료비 본인부담금 대폭 낮춘다

1000~6000원, 9월부터 거동 불편 장기요양 수급자 대상 지원

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시는 거동이 불편한 재가 장기요양 수급자의 의료비 부담을 줄이기 위해 9월부터 재택의료 방문진료 본인부담금을 지원한다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 통합돌봄 대상자 중 재가 장기요양 수급자로 의료기관 방문이 어려운 사람이 장기요양 재택의료센터의 방문진료를 이용할 때 발생하는 본인부담금 일부를 보조하는 사업이다.

재택의료 방문진료. [사진=나주시] 2026.08.28 ej7648@newspim.com

기존에는 재택의료센터 방문진료 1회 이용 시 건강보험 수가 등에 따라 환자가 약 6400원에서 최대 3만 8900원의 본인부담금을 내야 했다. 시는 이번 지원으로 의료급여 수급자와 차상위 본인부담경감대상자는 방문진료 1회당 1000원, 건강보험 가입자는 6000원만 부담하면 된다고 설명했다.

장기요양 재택의료센터는 지난 1월 나주시보건소와 협약을 맺은 장수한의원이 의료기관 전담형으로 운영 중이다. 한의사와 간호사, 사회복지사 등 전문인력이 수급자 가정을 방문해 의료·간호서비스를 제공하고 필요에 따라 지역사회 돌봄서비스와 연계한다.

시는 비용 부담으로 재택의료 이용을 망설였던 대상자의 의료접근성을 높이고 거동이 불편한 수급자가 익숙한 생활공간에서 의료와 돌봄을 안정적으로 받을 수 있을 것으로 기대했다.

윤병태 나주시장은 "거동이 불편하다는 이유로 필요한 의료서비스 이용에 어려움을 겪지 않도록 시민의 삶 가까이에서 의료와 돌봄을 제공하는 것이 중요하다"며 "이번 지원이 재택의료가 필요한 시민들의 경제적 부담을 덜고 건강한 일상을 이어가는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

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