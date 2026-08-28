한국도로공사 광주전남본부, 지역 공부방 장학금 지원 협약

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3년 연속 사업…인턴십·멘토링도 병행

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국도로공사 광주전남본부는 지역아동센터 전남지원단과 손잡고 지역 공부방 참여 대학생 대상 장학금 지원 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 지역아동센터에서 활동하는 대학생들에게 장학금을 지급하고 인턴십 및 멘토링 기회를 제공키로 했다. 학업과 생활 안정을 도모하는 것이 주된 목적이다.

지역공부방 장학금 지원 업무협약식. 지역아동센터 전남지원단 임동호 단장(왼쪽)과 한국도로공사 광주전남본부 안승길 기술처장. [사진=한국도로공사 광주전남본부] 2026.08.28 ej7648@newspim.com

협약 주요 내용은 ▲대학생 장학금 지원▲인턴십·멘토링을 통한 역량 강화▲지역공부방 환경개선 및 교육 물품 지원▲지속 가능한 사회공헌 협력체계 구축 등이다.

한국도로공사 광주전남본부는 2024년부터 3년 연속 이 사업을 추진한다. 대학생들이 아동 돌봄과 학습지원 활동을 안정적으로 이어갈 수 있도록 지원하고 지역 사회의 아동 돌봄 체계를 내실화한다는 계획이다.

한국도로공사 광주전남본부 관계자는 "이번 협약으로 지역 공부방에 참여하는 대학생들이 안정적인 환경에서 학습지원 활동을 할 수 있도록 지원할 방침"이라며 "단순 장학금 지원이 아닌 인턴십 및 멘토링 프로그램으로 사회참여와 역량 개발을 지속적으로 돕겠다"고 말했다.





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