[핌in부산] 이틀째 비에 막힌 롯데, LG와 '엘롯라시코' 우천 취소...대전, 광주도 취소

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[부산=뉴스핌] 남정훈 기자 = 중요한 길목에서 성사될 예정이던 LG와 롯데의 '엘롯라시코'가 비로 하루 미뤄졌다.

한국야구위원회(KBO)는 28일 부산 사직구장에서 열릴 예정이던 2026 신한 SOL KBO리그 LG와 롯데의 팀 간 13차전을 우천 취소했다.

[부산=뉴스핌] 28일 부산에서 열릴 예정이었던 롯데와 LG의 경기가 우천 취소됐다. [사진 = 남정훈 기자] 2026.08.28 wcn05002@newspim.com

이날 부산에는 아침부터 많은 비가 내렸다. 오후 3시부터 잠시 빗줄기가 약해졌지만 이미 외야 곳곳에 물웅덩이가 생기는 등 정상적인 경기 진행이 어려운 상태였다. 이후 다시 빗줄기가 굵어지면서 결국 오후 4시13분 취소가 확정됐다.

LG는 전날(27일) NC에 3-13으로 대패해 분위기 반전이 필요했고, 롯데 역시 3연패에 빠져 가을야구 희망을 이어가기 위해 승리가 절실했다.

LG는 당초 송승기가 선발로 나설 예정이었지만 팔꿈치 부상으로 이탈하면서 김윤식을 대체 선발로 예고한 상태였다. 롯데는 전날 광주 KIA전에 이어 이틀 연속 우천 취소를 맞았다.

이날 취소된 경기는 별도의 예비일이 없어 추후 재편성될 예정이다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=한화와 NC의 경기가 열릴 예정이던 28일 한화생명 볼파크에 비가 내리고 있다. 2026.08.28 iaspire@newspim.com

한편 이날 대전에서 열릴 예정이던 한화와 NC 경기, 광주에서 예정된 KIA와 SSG의 경기도 비로 취소됐다. 부산과 대전 경기는 최근 발표된 잔여 경기 일정과 별도로 추후 재편성된다. 전남광주 경기는 예비일로 잡아놓은 다음 달 11일에 같은 장소에서 열린다.

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