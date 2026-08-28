한국양성평등교육진흥원-상명대학교, 대학 성평등 문화 확산 위해 '맞손'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성평등 교육·폭력 예방 프로그램 협력…대학 구성원 인식 개선

김삼화 원장 "상호 존중과 배려의 가치, 대학 문화에 정착 기대"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부 산하 한국양성평등교육진흥원과 상명대학교가 대학 내 성평등 문화를 확산하고 미래세대의 성인지 감수성을 높이기 위해 협력한다.

한국양성평등교육진흥원은 상명대학교와 '성평등 문화 확산 및 교육 협력을 위한 상호 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.

한국양성평등교육진흥원 김삼화 원장(왼쪽)과 상명대학교 김종희 총장(오른쪽)이 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국양성평등교육진흥원]

이번 협약은 성평등 교육 전문 공공기관인 한국양성평등교육진흥원과 교육·연구 기반의 인재 양성 기관인 상명대학교가 대학 사회 전반의 성평등 문화를 확산하기 위해 추진됐다.

양 기관은 앞으로 대학 내 성평등 의식을 높이고 상호 존중과 배려에 기반한 대학문화를 조성하는 데 협력할 계획이다. 협약에는 ▲성평등 의식 확산을 위한 교육 협력, ▲대학 내 구성원 대상 폭력 예방 교육 지원, ▲인권 존중 문화 확산을 위한 상호 협력, ▲기타 양 기관의 상호 협력 및 우호 증진에 관한 사항 등이 담겼다.

한국양성평등교육진흥원은 분야별 교육 수요와 특성을 반영한 성평등 교육을 추진해 왔으며 성인지 감수성 향상과 폭력 예방을 위한 교육 콘텐츠 개발·보급 사업도 진행하고 있다.

상명대학교는 양평원의 성평등 교육 전문성과 대학의 교육·연구 경험을 결합해 대학 현장에 적합한 성평등 교육과 문화 확산에 나설 방침이다.

김삼화 한국양성평등교육진흥원장은 "상명대학교와의 협력을 통해 성평등의 가치가 대학 문화 전반에 자연스럽게 자리 잡고 미래세대가 일상에서 상호 존중과 배려의 가치를 실천할 수 있는 기반이 확대되기를 기대한다"며 "앞으로도 대학을 비롯한 다양한 교육 현장과의 협력을 통해 성평등 문화 확산에 기여해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com