이형섭 낙동강환경청장, 본포취수장 녹조 대응 점검…시민 불편 해소

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강유역환경청이 창원 본포취수장을 찾아 녹조 대응과 수돗물 공급체계를 점검했다.

이형섭 낙동강유역환경청장이 28일 창원 본포취수장을 방문해 녹조대응 현황과 수돗물 공급체계를 점검하고 있다.[사진=낙동강유역환경청] 2026.08.28

낙동강청은 이형섭 청장이 28일 창원 본포취수장을 방문해 조류차단시설과 녹조 대응 현황을 점검했다고 28일 밝혔다.

본포취수장은 창원 반송정수장과 석동정수장에 하루 12만t의 원수를 공급하는 광역 취수장이다. 지난 20일 낙동강 조류경보제 칠서 지점에 경계 단계가 발령되면서 대응 태세를 유지하고 있다.

낙동강청은 이번 주말 경남지역에 비 예보가 있지만 당분간 높은 기온이 이어질 것으로 보고 녹조 상황이 더 나빠질 가능성에 대비해 취수장과 정수장의 대응 현황을 계속 점검할 계획이다.

이 청장은 본포취수장의 조류차단시설과 운영 상황을 확인한 뒤 지난 6월 창원시 칠서정수장 수돗물 공급 과정에서 흙냄새 물질이 유입돼 시민 불편이 있었던 만큼 같은 일이 반복되지 않도록 철저한 관리를 당부했다.

이 청장은 "녹조 상황 변화에 맞춰 취수와 정수 단계의 관리가 이뤄져야 한다"며 "유사 사례가 재발하지 않도록 대응체계를 점검해 달라"고 말했다.

news2349@newspim.com