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KG방화솔루션, 국방기술 창업경진대회 동상…불연 외장패널 기술성 인정

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  • 한국장학재단은 28일 KG방화솔루션이 창업경진대회 동상을 수상했다고 밝혔다.
  • KG방화솔루션은 국방기술 적용 불연 외장패널 KG-S패널의 기술성과 시장성을 인정받았다.
  • 회사는 화재안전 솔루션을 건축물과 군·ESS 시설로 확대할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국장학재단 광주청년창업센터 입주기업, 본선 12개 팀 가운데 수상
기존 외벽 철거 없이 시공 가능…화재 고위험 시설까지 적용 확대 계획

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국장학재단은 광주청년창업센터 입주기업인 ㈜KG방화솔루션이 지난달 31일 서울 양재aT센터에서 열린 '2026 국방기술을 활용한 창업경진대회'에서 동상을 수상했다고 28일 밝혔다.

KG방화솔루션은 광주대 건축공학과 출신 김권희 대표가 이끄는 기업으로, 건축물 화재 확산을 막기 위한 불연 외장 마감 패널 'KG-S패널'의 기술성과 시장성을 인정받았다.

KG-S패널 상세 실물. [사진=한국장학재단]

이번 대회는 '제9회 국방과학기술대제전'의 하나로 국방기술의 민간 이전을 활성화하고 청년 일자리 창출을 지원하기 위해 마련됐다. 일반부와 학생부를 대상으로 지난 6월까지 총 105건의 아이디어를 접수했으며, 이 가운데 KG방화솔루션을 포함한 12개 팀이 본선에 진출했다.

수상팀에는 방위사업청장상과 전시 기회가 제공된다. 수상 연도부터 5년 이내에 기술이전을 신청할 경우 기본기술료도 면제받을 수 있다.

KG-S패널은 무기질 소재 보드와 컬러강판을 결합한 불연 외장 마감재다. 국방 분야에서 개발된 금속복합재 유압 본딩 기술을 적용해 화재 안전성을 높인 것이 핵심이다.

회사 측은 기존 샌드위치 패널이 가연성 심재를 사용할 경우 화재 때 급격한 연소와 유독가스 발생 위험이 있을 수 있다고 설명했다. 특히 노후 건축물이나 다중이용시설의 경우 화재안전 성능을 높이려면 기존 마감재 철거와 재시공이 필요해 비용과 시공 부담이 컸다는 것이다.

KG-S패널은 기존 외벽을 철거하지 않고 덧대어 시공할 수 있도록 설계돼 철거 비용과 공사 기간을 줄일 수 있다는 게 회사 측 설명이다. 무기질 소재를 활용해 기존 샌드위치 패널의 화재 취약성을 보완하는 동시에 리모델링 현장의 시공 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.

김권희 KG방화솔루션 대표는 "화재 피해는 불이 쉽게 번지는 건축자재와 내부 가연물로 인해 더욱 커질 수 있다"며 "생활 속 건축물을 더 안전하게 만들 수 있는 해법을 고민한 것이 사업의 출발점"이라고 말했다.

김 대표는 이어 "제조·소재 분야는 실증과 인증에 많은 시간과 비용이 들지만 초기에는 매출이 발생하지 않아 고정비 부담이 크다"며 "올해 한국장학재단 창업기숙사에 입주한 뒤 주거·창업공간 지원, 전문가 자문, 네트워킹, 판로 개척 프로그램 등을 통해 사업을 지속할 기반을 마련했다"고 밝혔다.

한국장학재단 광주청년창업센터 입주기업 KG방화솔루션이 국방기술 활용 불연 외장패널로 창업대회 동상을 수상했다. [사진=한국장학재단]

KG방화솔루션은 지난 7월 법인 설립을 마쳤으며 불연 보드 관련 등록특허를 보유하고 있다. 한국건설생활환경시험연구원(KCL)으로부터 비내력 구조에 대한 3시간 내화성능 시험 결과도 확보했다.

회사는 지역 건축사 단체와 시공업체 등과 협력해 제품 실증 및 시공 기반을 확대할 계획이다. 향후 일반 건축물 외장재뿐 아니라 군 컨테이너형 탄약고, 리튬배터리 에너지저장시설(ESS) 등 화재 위험이 높은 시설로 적용 범위를 넓힌다는 방침이다. 소재 공급, 인증 컨설팅, 표준 모듈 제품 공급 등으로 사업 영역도 확장할 예정이다.

김 대표는 "화재안전 개선을 미뤄왔던 건축물도 보다 쉽게 안전기준을 갖출 수 있도록 실질적인 해법을 제시하겠다"며 "국방기술의 민간 전환 사례를 바탕으로 국내를 넘어 해외 건축시장에서도 경쟁력을 갖춘 화재안전 솔루션 기업으로 성장하는 것이 목표"라고 말했다.

한편 한국장학재단은 2009년 설립된 교육부 산하 준정부기관으로 국가장학금과 학자금대출, 국가근로장학금, 국가우수장학금, 기부장학금, 멘토링 등을 운영하고 있다. 재단은 서울·부산·대구·광주·대전 등 전국 5개 권역의 창업기숙사를 통해 창업을 준비하는 대학(원)생에게 주거 및 창업공간을 무상 제공하고 창업자문과 네트워킹, 판로 개척 프로그램 등을 지원하고 있다.

hyeng0@newspim.com

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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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