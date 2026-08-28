학생·주민 함께 그려낸 풍경…세종 장기초 외벽 '화폭 변신'

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세종행복교육지원센터, '학교·마을 연계 벽화그리기' 성료

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 장군면의 학교 담장이 민·관·학 협력으로 새로운 문화·예술 공간으로 탈바꿈했다.

세종행복교육지원센터는 장군면 마을교육공동체와 함께 추진한 '학교-마을 연계 벽화그리기' 활동을 28일 마무리했다고 밝혔다.

세종행복교육지원센터가 장군면 마을교육공동체와 함께한 '장군면 학교-마을 연계 벽화그리기'를 성공적으로 마무리됐다. [사진=세종시] 2026.08.28 vincent977@newspim.com

이번 벽화그리기에는 지난 27일부터 이틀간 장기초·장기중학교 학생 70여 명과 학부모, 장군면사무소, 장군면주민자치회, 홍익대 벽화봉사동아리 'Draw-All' 등이 참여했다.

장기초등학교 외벽 100m에 그려진 벽화의 주제는 '아이들의 사계절 추억이 하나의 동화처럼 흘러가는 이야기'로.아이들의 순수한 웃음과 사계절의 따뜻한 감성을 담았다.

대학생 멘토들이 밑그림과 바탕 작업을 맡고 학생과 주민들이 직접 채색에 참여해 마을 통행로마을 통행로에 활기를 불어넣었다. 센터는 앞으로도 지속 가능한 마을 교육 프로그램을 발굴·운영한다는 계획이다.

고인석 교육지원과장은 "학생과 주민, 대학생 멘토가 함께 완성한 벽화처럼 아이들이 마을에서 배우고 주민과 호흡하며 성장할 수 있는 마을교육공동체를 만들어가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com