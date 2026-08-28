전주 외국인 유학생 '전주프렌즈' 출범…지역사회 봉사활동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

16개국 대학생 40여명 참여, 28일 청년이음전주서 봉사단 발대식 개최

12월까지 축제·행사 지원, 통·번역·문화체험 등 지역사회 참여활동 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주에 거주하는 외국인 유학생들이 지역사회와 소통하고 다양한 봉사활동에 참여하며 지역 구성원으로서의 역할을 넓혀간다.

전주시는 28일 청년이음전주에서 외국인 유학생 봉사단 '전주프렌즈' 발대식을 열고 지역사회와 연계한 봉사활동의 본격적인 시작을 알렸다고 밝혔다.

전주시 외국인 유학생 봉사단 '전주프렌즈' 발대식[사진=전주시]2026.08.28 lbs0964@newspim.com

'전주프렌즈'는 전주지역 대학에 재학 중인 16개국 외국인 유학생 40여 명으로 구성됐다. 봉사단은 오는 12월까지 지역축제와 행사 지원, 통·번역 지원, 문화체험 등 지역사회 참여형 활동을 이어갈 예정이다.

이날 발대식에는 봉사단원과 관계자 등이 참석했다. 유학생들은 서로 다른 언어와 문화적 배경을 넘어 '전주프렌즈'라는 이름으로 하나 돼 지역사회와 적극 소통하고 봉사활동에 참여할 것을 다짐했다. 이어 올바른 쓰레기 분리배출 방법과 탄소중립 실천 교육을 받으며 일상에서 실천할 수 있는 환경보호 활동을 배우고 지역사회 구성원으로서 필요한 역할을 살펴봤다.

전주시는 이번 발대식과 교육을 시작으로 유학생들이 지역사회 곳곳에서 시민들과 교류하고 다양한 경험을 쌓을 수 있도록 봉사활동을 적극 지원할 계획이다.

이영숙 전주시 인구청년정책국장은 "앞으로 다양한 활동을 통해 유학생들이 전주와 더욱 가까워지고 시민들과 교류하며 의미 있는 경험을 쌓을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com