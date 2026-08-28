경남농협, 다문화가족 농촌 정착 프로그램 진행…지역 사회 통합과 화합

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양성평등 교육과 농촌 체험활동

농협, 지속적인 정착 지원 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원의 한 교육 현장에서 다문화가족들이 농촌 정착을 주제로 한 체험과 소통 프로그램에 참여해 성평등 감수성과 농촌에 대한 이해를 동시에 넓히는 시간을 보냈다.

농협 경남본부가 28일 창원시 마산합포구 진전면 소재 양촌여울체험캠프에서 열린 2026년 다문화가족 농촌정착지원과정 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=농협 경남본부] 2026.08.28

농협 경남본부는 28일 창원시 마산합포구 진전면 양촌여울체험캠프에서 다문화가족과 고향주부모임 회원 등 50여 명이 참석한 가운데 '2026년 다문화가족 농촌정착지원과정'을 진행했다고 밝혔다.

참가자들은 양성평등 교육을 시작으로 가족이 함께하는 농촌 체험활동과 다문화가족 화합 레크레이션 등 프로그램에 참여하며 농촌 생활을 직접 경험했다.

농협 경남본부는 다양한 체험활동과 공동 레크레이션을 통해 참가자들이 서로의 문화를 이해하고 지역사회 구성원으로 자연스럽게 어울릴 수 있도록 소통과 관계 형성을 지원했다.

이날 행사에는 고향주부모임 경남도지회 회원들도 함께해 결혼이민여성들이 지역 주민들과 교류하고 농촌 공동체에 익숙해질 수 있도록 적응을 도왔다.

류길년 농협 경남본부장은 "다문화가족을 농촌 공동체의 중요한 구성원"이라며 "지역사회에 안정적으로 정착해 농촌에서 삶의 터전을 이어갈 수 있도록 실질적인 지원을 계속하겠다"고 말했다.

경남농협은 앞으로도 다문화가족을 대상으로 한 농촌 정착지원 교육과 지역사회 적응 프로그램을 지속 추진해 함께 살아가는 농촌공동체 조성에 힘쓴다는 계획이다.

news2349@newspim.com