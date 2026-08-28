고흥군, 몽골 현지기업과 잇단 협약…쌀·유자 해외판로 넓힌다

쌀은 유통망, 유자는 제품화로 몽골시장 공략 본격화

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 몽골 대표 유통·음료기업과 잇따라 협약을 체결하고 고흥쌀과 유자를 중심으로 한 지역 농수산물의 몽골시장 공략에 나섰다.

고흥군은 28일 몽골 울란바타르에서 국내 수출업체 ㈜대진, 몽골 노민그룹(NOMIN Holding)과 미화 200만 달러 규모의 고흥 농수산물 수출협력 3자 협약을 체결했다. 이어 몽골 최대 음료기업 비타핏(Vitafit)과 고흥유자 활용 음료제품 개발 및 공동마케팅 협약도 맺었다.

공영민 고흥군수(가운데)가 28일 몽골 울란바타르에서 국내 수출업체 ㈜대진, 현지 유통기업 노민그룹 관계자들과 고흥 농수산물 수출협력 3자 협약을 체결했다.[사진=고흥군] 2026.08.28 chadol999@newspim.com

노민그룹과의 협약은 고흥쌀을 현지 대형마트와 슈퍼마켓 등 유통망에 안정적으로 입점시키고 판매 실적과 소비자 반응을 토대로 공급물량과 입점 매장을 확대하기 위해 추진됐다. 군은 고흥쌀을 시작으로 유자와 김 등 지역 대표 농수산물까지 수출 품목을 단계적으로 넓힐 계획이다.

특히 기후 여건상 쌀 생산이 어려워 수입 의존도가 높은 몽골시장 특성을 고려해 알루미늄 소재 수출용 포장재를 적용한다. 장거리 운송과 보관 과정에서 발생할 수 있는 습기와 산화에 따른 품질 저하를 줄이고 현지 소비 성향에 맞춘 소포장·프리미엄 제품으로 고흥쌀의 신선도와 상품 경쟁력을 높인다는 방침이다.

비타핏과는 고흥유자 특유의 향과 풍미를 살리면서 몽골 소비자 기호에 맞춘 음료를 개발·상품화한다. 비타핏은 제품 생산과 현지·해외 유통, 판매·홍보를 맡고 고흥군은 원료 공급 연계와 국내 홍보·마케팅을 지원한다.

공영민 고흥군수는 "고흥쌀의 안정적 판매 기반을 마련하고 고흥유자는 현지 대표기업과 공동 제품을 개발하는 수출모델로 발전시키겠다"며 "유자와 김 등 고흥의 우수 농수산물 해외시장 진출을 지속 확대하겠다"고 말했다.

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