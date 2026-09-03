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[변상문의 화랑담배] 제2장 두번째 분단㉕ 이승만 대통령2

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AI 핵심 요약

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  • 1950년 6월 26일 이승만 대통령이 남행하며 대구로 향했다.
  • 대통령은 서울 탈환을 고집하다가 대전에서 발길을 멈췄다.
  • 유엔의 군사제재와 미군 지원 소식에 정부는 대전 이전을 결정했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조국의 심장이 도려진 날, 노 대통령의 눈물겨운 발버둥이 시작되었다.

1950년 6월 26일 새벽 03:30. 칠흑 같은 어둠 속에서 이승만 대통령의 남행이 전격적으로 결정되었다. 밀려드는 패전의 공포 속에 비서관이 허겁지겁 짐을 챙겼다. 국가원수의 금고를 탈탈 털어 보았지만, 손에 쥔 것은 고작5만 원이 전부였다. 이 초라한 국고를 황규면 비서에게 맡긴 채, 경호관 김장흥 총경과 단4명의 경찰관만이 이 비극적인 망명길의 호위무사로 나섰다.

서울역에서 그들이 몸을 실은 것은 기차라고 부르기조차 민망한3등 객차였다. 포탄 파편에 차창은 비참하게 깨져 나갔고, 뜯겨 나간 좌석의 날카로운 스프링이 튀어나와 있었다. 무너져 내리는 나라의 행색이 바로 그 객차와도 같았다. 어둠 속을 달리는 기차의 덜컹거림 속에서, 그 안에 몸을 실은 이들은 저마다 말을 잃은 채 흔들리는 차체에 몸을 맡길 뿐이었다.

[AI이미지=변상문 국방국악문화진흥회 이사장]

지옥 같은 시간을 달려 기차가 대구에 당도한 것은 26일 오전 11:40이었다. 기차가 가쁜 숨을 몰아쉬며 멈춰 서자, 대통령은 초점 없는 눈으로 여기가 어디냐고 물었다. "대구입니다, 각하." 그 대답을 듣는 순간, 대통령의 안색은 핏기를 잃고 침통하게 일그러졌다. 그는 곁에 있던 프란체스카 여사를 돌아보며 절규하듯 나직이 읊조렸다. "내 평생 처음 판단을 잘못했어. 여기까지 오는 게 아니었는데……."

곁에서 20년 가까이 남편을 모셔왔지만, 프란체스카 여사는 이토록 뼈저린 후회와 깊은 감상에 젖은 남편의 목소리를 단 한 번도 들어본 적이 없었다. 대통령은 이내 이성을 찾으려는 듯, 비서들에게 당장 기차 머리를 돌려 서울로 올라갈 것을 서슬 퍼렇게 명령했다.

그 서슬 퍼런 원망의 화살은 묵묵히 견디던 아내의 가슴에 비수로 꽂혔다. 프란체스카가 남하를 은근히 권했던 것은, 앞을 예견할 수 없는 전쟁의 소용돌이 속에서 국가원수에게 변고가 생기면 결국 온 나라가 파멸할 것이라는 일념 때문이었다. 결코 제 목숨 하나 아까워 도망치려 한 것이 아니었다. 그러나 자신을 원망하는 듯한 남편의 눈빛을 마주하는 순간, 내 마음을 이토록 몰라주나 싶은 외로움과 서러움이 아내의 가슴속에서 왈칵 터져 나왔다.

다시 북쪽으로, 목숨을 건 고집.

대구 땅을 밟은 지 채 한 시간도 지나지 않은 12:30, 기차는 다시 북쪽을 향해 바퀴를 굴렸다. 간밤을 뜬눈으로 지새우고 미음 한 모금 제대로 넘기지 못한 극한의 상황이었다. 대통령은 이를 악문 채 굳게 입을 다물고 창밖만 쳐다보았다. '수원까지만 가면, 거기서 자동차를 타서라도 내 반드시 서울로 들어가리라…….' 그의 머릿속은 오직 사수하지 못한 수도 서울에 대한 집착뿐이었다.

야속하게도 철로 변에는 파란 모가 심겨 있었고, 밀짚모자를 쓴 농부들은 땀방울을 흘리며 평화롭게 논을 다듬고 있었다. 그 순간만큼은 전쟁의 공포를 비껴간 듯 고요하기만 했다. 창에 스치는 그 평온한 풍경과 객차 안을 짓누르는 무거운 침묵 사이의 거리가 대통령의 얼굴을 더욱 어둡게 만들었다.

마침내 기차가 대전역에 들어서자, 플랫폼에서 초조하게 기다리던 윤치영과 허 정이 기차 안으로 뛰어들었다. "각하! 제발 여기서 내리셔야 합니다. 서울은 이미 북한군의 수중에 떨어졌습니다!" 그들은 눈물로 앞을 가로막으며 북상을 만류했다. 하지만 대통령은 완강했다. 서울로 가겠다는 고집을 꺾지 않았다.

이때 옆에 있던 이영진 충남지사가 대통령의 마음에 불을 질렀다. "각하, 한 발짝이라도 서울 가까이 계셔야 도탄에 빠진 민심이 동요하지 않습니다. 제가 목숨을 걸고 모시고 올라가겠습니다!" 대통령의 눈에 다시 빛이 돌았다. "자네 말이 옳아. 나 서울 가겠네!" 기어이 기차에서 내리려 몸을 일으키며, 그는 혼잣말처럼 무겁게 뱉었다. "목숨은 누구에게나 소중한 법이지……."

영등포의 군용차량 / 광복~1950년대 / 1952-53. [사진=대한민국역사박물관]

역장실의 암담함, 그리고 날아든 희망.

휴식을 위해 대전 철도국 2층 역장실로 향하는 계단을 오르던 대통령은 갑자기 생각난 듯 황 비서를 멈춰 세웠다. 이 지옥 같은 전선을 뚫고 달린 기관사에게 수고비를 주었느냐는 것이었다. 황 비서가"이미 2만 원을 쥐여주었습니다"라고 보고하자, 대통령은 그제야 무거운 걸음을 옮겼다.

그 암담하던 역장실로 미 대사관의 드럼라이트 참사관이 숨을 헐떡이며 달려 들어왔다. 그의 손에는 한 줄기 구원의 밧줄이 들려 있었다. "유엔이 북한에 대한 군사제재를 결의했습니다! 트루먼 대통령이 미 해·공군의 출동과 대한 긴급 무기원조 명령을 하달했습니다!" 사형 선고를 기다리던 방 안에 활기가 번개처럼 감돌았다.

비로소 이 자리에서 임시정부를 대전으로 이전하기로 뜻을 모았다. 해가 뉘엿뉘엿 산등성이를 넘어갈 즈음, 대통령은 무거운 몸을 이끌고 충남도지사 관저로 들어가 피난의 첫 밤을 맞이했다.

폭풍 전야의 국무회의.

1950년 6월 28일 아침, 충남도지사 관저 도지사실에서 급박하게 임시 국무회의가 열렸다. 그러나 목숨을 보존하려 사방으로 흩어졌던 각부 장관들과 국회의원들은 정작 회의장이 아닌 대전 유성 온천에 숨어 몸을 사리고 있었다. 몇 안 되는 이들이 모인 자리에서 전규홍 총무처장이 뼈 있는 보고를 올렸다. "각하, 무능한 국방부 장관을 당장 경질하시고, 이범석 장군을 기용하셔야 이 위기를 타개할 수 있습니다."

하지만 이승만 대통령은 그 제안에 깊은 침묵으로 답했다. 대신, 밤새 귀를 기울였던 라디오 소리를 떠올리며 나직하고도 가라앉은 목소리로 방 안을 얼어붙게 만들었다. "지금 서울에서 송출되는 방송에서 여자 목소리의 중국어 방송이 흘러나오고 있네. 이걸로 보아…… 이미 중공군과 소련군 상당수가 북한군 속에 섞여 이 땅을 짓밟고 있는 것이 틀림없어."

적들의 거대한 그림자가 이미 목전까지 들이닥쳤음을 직감한 대통령의 읊조림 위로, 대전의 아침 하늘은 피해 갈 수 없는 거대한 전란의 폭풍을 예고하고 있었다.

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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