송형곤 의장 "전남광주 관광자원 하나로 연결해 도시 경쟁력 높여야"

AI 핵심 요약beta
- 송형곤 전남광주시의장이 28일 문화관광해설사 대회에 참석했다.
- 전남과 광주의 관광자원을 하나로 묶어 세계적 관광도시를 강조했다.
- 의회는 해설사 활동 여건 개선과 제도 지원을 약속했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 송형곤 전남광주시의장이 28일 "권역별 관광 자원을 하나로 연결해 세계인이 찾는 관광도시로 만들어 달라"고 당부했다.
전남광주시의회에 따르면 송 의장은 무안청사 김대중강당에서 열린 '전남광주시 문화관광해설사 한마음대회'에 참석했다.
송 의장은 축사를 통해 "전남과 광주가 40년 만에 하나가 됐고 관광의 길도 이제 하나가 됐다"면서 "전남과 광주의 역사와 문화, 그리고 자연과 풍경이 살아있는 이야기로 바꿔나가야 한다"고 강조했다.
이어, "전남광주의 역사와 문화, 민주·인권의 가치, 그리고 예술과 문화의 숨결을 알리는 소중한 안내자이자 홍보대사가 될 것"이라며 "서로 다른 매력이 어우러진 통합특별시가 세계인이 찾는 관광도시로 더 높이 비상할 수 있도록 문화관광해설사 여러분께서 현장의 든든한 길잡이가 되어 달라"고 말했다.
특히 "문화관광해설사는 전남광주를 대표하는 첫인상이자 여행을 완성하는 마지막 기억"이라며 "통합특별시의회도 문화관광해설사들이 자부심을 갖고 안정적으로 활동할 수 있도록 현장의 여건을 개선하고 더 확고한 제도와 정책 기반을 다져가는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
이날 한마음대회는 600여명이 참석한 가운데 디카시 전시회와 아나바다 장터를 시작으로 대회사·축사, 문화관광해설 경진대회 대상팀 해설, 기념촬영, 대동한마당 등이 진행됐다.
ej7648@newspim.com