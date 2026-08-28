[UCL] 이강인·김민재, 3시즌 연속 코리안 더비 성사...황인범·이한범도 출전

AI 핵심 요약beta
- UEFA가 28일 UCL 대진을 추첨했다.
- 이강인과 김민재가 아틀레티코와 뮌헨에서 맞붙었다.
- 한국 선수 4명이 본선 리그 페이즈에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 무대에서 이강인(아틀레티코 마드리드)과 김민재(바이에른 뮌헨)의 코리안 더비가 성사됐다.
UEFA는 28일(한국시간) 모나코에서 2026-2027시즌 UCL 본선 리그 페이즈 대진 추첨을 진행했다.
이번 시즌 UCL 본선에는 36개 팀이 참가한다. 본선 진출팀은 9개 팀씩 4개 포트로 나뉘며, 각 팀은 1~4번 포트에서 두 팀씩 총 8경기를 치른다.
리그 페이즈 1~8위 팀은 16강 토너먼트에 직행한다. 9~24위 팀은 플레이오프를 통해 16강 진출에 도전하고, 25~36위 팀은 탈락한다.
추첨 결과 나란히 1번 포트에 배정된 아틀레티코 마드리드(AT 마드리드)와 바이에른 뮌헨의 맞대결이 성사됐다. 이에 따라 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 AT 마드리드로 이적한 이강인은 김민재가 버티는 뮌헨 수비진과 맞붙게 됐다.
이강인과 김민재는 UCL에서 세 시즌 연속 만난다. 이강인은 PSG 소속이던 2024-2025시즌 리그 페이즈에서 뮌헨을 상대했다. 당시 김민재는 풀타임을 뛰며 결승골까지 넣었고, 뮌헨이 1-0으로 이겼다. 이강인은 후반 교체로 투입돼 25분을 소화했다.
2025-2026시즌 리그 페이즈에서도 PSG와 뮌헨은 맞붙었다. 뮌헨이 2-1로 승리했고, 김민재와 이강인은 모두 교체 출전했다. 이강인은 후반 주앙 네베스의 만회골을 도왔다.
두 팀은 같은 시즌 준결승에서도 다시 만났다. 1차전에서는 두 선수 모두 벤치를 지켰고, 2차전에서는 김민재가 후반 교체 투입됐지만 이강인은 출전하지 못했다. PSG는 합산 점수 6-5로 뮌헨을 꺾고 결승에 올랐고, 대회 2연패까지 달성했다.
이번 리그 페이즈에서 AT 마드리드는 뮌헨을 홈으로 불러들인다. 이 밖에 리버풀(잉글랜드·원정), 맨체스터 유나이티드(잉글랜드·홈), PSV 에인트호번(네덜란드·원정), 페네르바체(튀르키예·홈), 보되/글림트(노르웨이·원정), 비킹(노르웨이·홈), 슈투트가르트(독일·원정)를 상대한다.
뮌헨은 아스널(잉글랜드·홈), AT 마드리드(스페인·원정), 레알 베티스(스페인·홈), 맨체스터 유나이티드(잉글랜드·원정), 보되/글림트(노르웨이·홈), 릴(프랑스·원정), 슬라비아 프라하(체코·홈), 비킹(노르웨이·원정)과 맞붙는다.
이번 시즌 UCL 본선 무대에 나서는 한국 선수는 이강인, 김민재를 포함해 총 4명이다. 황인범이 뛰는 FC포르투(포르투갈)와 이한범의 클뤼프 브뤼허(벨기에)도 리그 페이즈에 참가한다.
포르투는 맨체스터 시티(잉글랜드·홈), 리버풀(잉글랜드·원정), PSV 에인트호번(네덜란드·홈), 레알 베티스(스페인·원정), 나폴리(이탈리아·홈), 페예노르트(네덜란드·원정), 슬라비아 프라하(체코·홈), LASK(오스트리아·원정)를 만난다. 황인범은 전 소속팀 페예노르트와 원정 경기에서 재회한다.
클뤼프 브뤼허는 리버풀(잉글랜드·홈), 인터 밀란(이탈리아·원정), 애스턴 빌라(잉글랜드·홈), PSV 에인트호번(네덜란드·원정), 보되/글림트(노르웨이·홈), 나폴리(이탈리아·원정), RC 랑스(프랑스·홈), 슈투트가르트(독일·원정)를 상대한다.
UCL 리그 페이즈는 오는 9월 9일 시작한다. 세부 경기 일정은 추후 발표된다.
football1229@newspim.com