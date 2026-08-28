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日 IT 대기업, AI 현장 구현할 'FDE' 키운다...새로운 IT 일자리 부상

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AI 핵심 요약

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  • 일본 IT 4사가 28일 FDE 확충 계획을 밝혔다
  • 히타치·NEC·후지쯔·NTT데이터가 현장형 AI 인력을 키운다
  • SI 수익모델을 넘어 문제 해결형 인재 수요가 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 IT 대기업들이 인공지능(AI)을 고객 기업의 현장에 직접 구현하는 '포워드 디플로이드 엔지니어(FDE·Forward Deployed Engineer)' 인력 확충에 속도를 내고 있다.

FDE는 AI 모델을 개발하는 데 그치지 않고 고객사의 업무와 현장을 파악해 AI·데이터·플랫폼 솔루션을 설계하고 배포·운영하면서 고객 비즈니스 문제를 기술로 해결하는 인력이다.

AI 활용이 기업 현장으로 빠르게 확산하면서 단순히 시스템을 개발하는 기존 시스템 엔지니어(SE)와 달리 고객의 문제를 찾아내고 AI를 실제 업무에 적용하는 엔지니어에 대한 수요가 커지고 있는 것이다.

일본에서는 이를 기존의 인력 투입형 정보기술(IT) 사업에서 벗어나 부가가치 중심의 사업 모델로 전환하기 위한 핵심 인력으로 보는 분위기도 강해지고 있다.

[AI 생성 이미지]

28일 닛케이크로스테크(日經XTECH)에 따르면 일본 IT 대기업 4곳은 최근 결산 설명회에서 FDE 확대 전략을 잇따라 공개했다.

가장 구체적인 목표를 제시한 곳은 히타치제작소다. 히타치는 2026년 4~6월기 결산에서 2026회계연도 말까지 일본 국내 FDE를 1000명, 해외 FDE를 350명​으로 늘리겠다고 밝혔다. 지난 6월에는 장기적으로 국내 FDE 인력을 5000명까지 확대한다는 계획도 제시했다.

히타치는 FDE 확대를 지식집약형 사업 모델인 '루마다(Lumada)'와 사회 인프라용 AI 솔루션 강화의 일환으로 추진하고 있다. 특히 제조·철도·에너지 등 현장의 운영기술(OT)을 이해하는 인력과 AI 인력을 결합한 '피지컬 AI FDE' 조직도 출범시켰다.

AI가 소프트웨어 영역을 넘어 공장과 철도 등 실제 물리적 환경으로 확산되는 흐름에 대응하기 위해서다.

미국 자회사 글로벌로직과 함께 엔비디아, 구글 클라우드 등과의 협력도 강화하고 있다. 또 앤스로픽과의 전략적 제휴를 계기로 '프론티어 AI 디플로이먼트 센터'를 설립해 FDE가 활용할 수 있는 AI 지식과 자산을 축적하고 고객 문제 해결을 지원하기로 했다.

NEC도 FDE 육성에 나섰다. 구체적인 인원 목표는 공개하지 않았지만 내부 인력을 FDE 육성에 집중해 향후 사업에 투입한다는 방침이다.

NEC는 앤스로픽과의 협력을 통해 AI 모델 '클로드'와 AI 에이전트 '클로드 코워크(Cowork)'를 그룹 약 3만명에게 도입하고 있다. 오는 10월에는 NEC솔루션이노베이터(NES)를 흡수합병해 1만명 이상의 IT 엔지니어를 NEC로 모을 예정이다. 조직을 재편하고 생성형 AI 활용을 확대해 AI에 강한 엔지니어를 육성한다는 구상이다.

이를 통해 AI를 전제로 한 오퍼링 서비스 '블루스텔라(BluStellar)'도 강화한다. 단순히 고객의 요구에 맞춰 시스템을 개발하는 데서 벗어나 AI를 활용해 고객의 업무 자체를 바꾸는 사업으로 영역을 넓히겠다는 의미다.

후지쯔는 FDE를 일찍부터 사업에 도입한 사례다. 후지쯔는 2020년부터 미국 팔란티어 테크놀로지스와 협력하면서 FDE의 개념과 방법론을 받아들였다. 현재는 팔란티어 제품뿐 아니라 자사 서비스 제공까지 담당하는 FDE 육성을 추진하고 있다.

올해 5월에는 앤스로픽 및 오픈AI와의 협력을 발표하면서 이들의 AI를 활용한 FDE 사업 강화에도 나섰다. 앤스로픽의 클로드, 오픈AI의 '챗GPT 엔터프라이즈'와 '코덱스(Codex)' 등을 활용해 고객사의 AI 도입과 구현을 지원한다는 구상이다.

후지쯔는 특히 컨설턴트와 FDE를 결합한 제안 체제를 구축하고 있다. 고객의 경영 과제를 파악한 뒤 이를 실제 프로젝트로 구체화하고 현장에서 구현하는 역할을 FDE가 맡도록 하는 것이다.

NTT데이터그룹도 FDE에 해당하는 인력을 찾아내고 이를 공식적인 경력 경로에 포함하기로 했다. AI 구현까지 담당할 수 있는 엔지니어를 FDE로 정의하고 기존 인력 가운데 어느 정도가 이에 해당하는지 파악하고 있다.

NTT데이터는 컨설팅형 SI를 강화하면서 고객의 업무와 과제를 파악하고 시스템을 제안·도입하는 체제를 구축해 왔다. 이는 AI 구현까지 담당하는 FDE의 역할과 상당 부분 겹친다는 판단이다.

2025년 12월 미국 실리콘밸리에 설립한 AI 전문 자회사 'NTT데이터 AI비스타(AIVista)'도 FDE 확대의 거점으로 활용할 계획이다. AI 에이전트를 활용해 고객 업무를 전환하는 사업을 전개하고 있어 FDE의 역할과 개념적으로 가깝다는 설명이다.

일본 IT 대기업들이 FDE 인력 확충에 속도를 내고 있다. [사진=닛케이크로스테크]

◆ '코딩하는 엔지니어'에서 '문제를 해결하는 엔지니어'로

일본 IT 대기업들이 FDE를 키우는 배경에는 AI 시대에 맞춰 SI 사업의 수익 구조를 바꾸려는 움직임이 있다.

기존 SI 사업은 고객의 요구사항을 받아 엔지니어를 투입하고 투입된 인력과 시간을 기준으로 비용을 받는 '인력·시간 중심' 구조가 강했다. 하지만 생성형 AI와 AI 에이전트가 개발 업무 자체를 자동화하면서 단순 개발 인력의 역할과 생산성에만 의존하는 사업 모델에는 변화가 불가피해졌다.

FDE는 이와 다른 방식으로 고객의 현장에 들어가 업무와 문제를 파악하고, 적합한 AI와 데이터를 조합해 실제 업무에 적용한다. 무엇을 개발할지를 고객에게 묻기보다 어떤 문제를 해결해야 하는지를 찾아내고, 해결책을 직접 구현하는 역할​에 가깝다.

FDE라는 직무를 정착시킨 기업으로 꼽히는 미국 팔란티어의 성장 역시 이런 흐름과 맞닿아 있다. AI 기술 자체보다 고객 기업의 업무에 기술을 얼마나 빠르게 적용해 성과를 만들어내느냐가 중요해지면서 FDE가 글로벌 IT업계로 확산되고 있다.

이 때문에 FDE는 AI 시대의 새로운 IT 직무라는 측면에서도 주목할 필요가 있다.

특히 일본 IT 대기업들이 FDE를 대규모로 육성하기 시작하면서 AI 엔지니어와 컨설턴트, 데이터 전문가, 현장 기술 인력을 결합한 새로운 형태의 일자리​가 만들어질 가능성도 커지고 있다.

AI가 사람을 대체하는 데 그치는 것이 아니라, AI를 고객의 실제 업무에 '배치하는 사람'에 대한 수요를 새롭게 만들어내고 있는 셈이다.

일본 IT 업계의 FDE 확충 움직임은 국내 IT 인력시장에도 시사점이 있다. AI 기술을 개발하는 인력뿐 아니라 AI를 기업 현장에 가져가 실제 성과로 연결할 수 있는 인력의 가치가 갈수록 높아질 수 있기 때문이다.

goldendog@newspim.com

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SK하닉 왜 인디애나로 갔나 [서울=뉴스핌] 서영욱 조민교 기자 = SK하이닉스가 미국 첫 반도체 생산기지로 기존 반도체 클러스터인 애리조나·텍사스가 아닌 인디애나주 웨스트라피엣을 택한 데는 안정적인 전력·용수와 탄탄한 제조업 인프라, 퍼듀대를 중심으로 한 연구·인재 경쟁력이 복합적으로 작용했다. 미국 최대 철강 생산지역이자 자동차 생산 2위 지역으로 성장하며 축적한 산업 인프라에 반도체 연구개발(R&D)과 전문인력 양성을 한곳에서 연결할 수 있다는 점이 높은 평가를 받았다. 여기에 인디애나주가 약 2년에 걸친 유치전에서 대규모 인센티브와 인프라 지원을 제시하면서 최종 선택을 이끌어냈다. 28일 SK하이닉스와 미국 정부 등에 따르면 인디애나주는 SK하이닉스의 미국 생산기지 유치를 위해 약 2년에 걸쳐 공을 들였다. 미국 반도체 산업이 애리조나와 텍사스 등 기존 클러스터를 중심으로 형성돼 있다는 점을 감안하면 웨스트라피엣 낙점은 이례적인 선택이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 반도체 후발주자 인디애나…2년 유치전 끝 최종 낙점인디애나는 그동안 미국의 대표적인 반도체 생산지역으로 꼽히던 곳은 아니다. 미국 반도체 생산시설은 텍사스와 애리조나 등 기존 클러스터를 중심으로 형성돼 있다. 인디애나는 반도체 산업에서는 상대적으로 후발주자지만 철강과 자동차 등을 중심으로 탄탄한 제조업 기반을 갖춘 지역이다. SK하이닉스도 처음부터 인디애나를 투자지로 낙점한 것은 아니다. 미국 내 첨단 패키징 생산거점 구축 구상이 처음 공개된 것은 2022년 7월이다. 당시 최태원 SK그룹 회장은 조 바이든 전 미국 대통령과 화상 면담을 갖고 미국에 220억달러 규모의 신규 투자를 발표했다. 이 가운데 150억달러를 반도체 연구개발(R&D)과 첨단 패키징·테스트 시설 등에 투자하겠다는 계획을 제시했다. 이후 SK하이닉스는 미국 내 여러 지역을 놓고 생산기지 입지를 검토했다. 인디애나는 치열한 유치 경쟁을 거쳐 최종 4개 후보지 가운데 하나로 남았고 약 2년에 걸친 경쟁 끝에 최종 투자지로 선정됐다. 나머지 후보 지역은 공개되지 않았다. 멍 치앙 전 퍼듀대 총장은 당시 유치 경쟁을 '2년에 걸친 토너먼트'에 비유하기도 했다. 여러 지역을 상대로 후보지를 좁혀가는 과정에서 마지막까지 살아남은 인디애나가 결국 SK하이닉스의 미국 첫 생산기지를 따낸 것이다. ◆ 첫째는 전력·용수…제조업 기반이 반도체 경쟁력으로2년에 걸친 유치전에서 인디애나가 경쟁 지역을 제칠 수 있었던 배경에는 반도체 공장을 안정적으로 가동할 수 있는 산업 인프라가 있었다. SK하이닉스는 이번 착공식에서 '왜 인디애나인가'라는 질문에 충분한 전력과 용수를 첫 번째 이유로 제시했다. 대규모 전력과 용수를 안정적으로 확보해야 하는 반도체 생산시설의 특성상 입지 선정에서 가장 기본적인 조건을 갖췄다는 의미다. 이 같은 인프라는 인디애나가 오랜 기간 제조업 중심지로 성장하면서 축적됐다. 인디애나는 미국 최대 철강 생산지역이자 자동차 생산 2위 지역으로, 이번 착공식에서도 미국에서 제조업 일자리가 가장 밀집한 지역이라는 점을 강점으로 내세웠다. 반도체 산업에서는 후발주자지만 철강과 자동차 등 기존 제조업을 뒷받침하기 위해 구축된 전력·용수와 산업 인프라가 오히려 대규모 반도체 생산시설을 유치하는 기반으로 작용한 셈이다. 다만 전력과 용수만으로 인디애나의 선택을 설명하기는 어렵다. 다른 후보지와 차별화한 결정적인 카드는 웨스트라피엣에 자리 잡은 퍼듀대였다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 승부 가른 퍼듀대…생산·R&D·인력양성 한곳에전력과 용수가 반도체 공장을 가동하기 위한 기본 조건이었다면 퍼듀대의 연구·인재 경쟁력과 인디애나주의 적극적인 지원은 다른 후보지와 차별화할 수 있었던 카드였다. 실제 SK하이닉스 공장이 들어서는 곳은 퍼듀대와 인접한 '퍼듀 리서치파크'다. 생산시설과 대학 연구시설을 가까이 두고 차세대 반도체 기술을 공동 개발하는 동시에 공장 가동에 필요한 전문인력을 지속적으로 확보할 수 있는 입지다. SK하이닉스도 2024년 4월 투자 계획을 공식 발표하면서 퍼듀대가 보유한 반도체 분야 전문 연구진과 인재 공급망, 지역의 연구개발(R&D) 생태계를 웨스트라피엣을 선택한 주요 이유로 꼽았다. 퍼듀대는 이번 착공식에서 스스로를 '미국의 반도체 대학(America's semiconductor university)'이라고 표현하며 인재 경쟁력을 강조했다. 퍼듀대 측은 현재 미국에서 학사·석사·박사 엔지니어를 가장 많이 배출하고 있다고 밝혔다. SK하이닉스는 퍼듀대 버크나노기술센터 등과 첨단 패키징과 이종집적 기술을 공동 연구할 계획이다. 퍼듀대와 아이비테크 커뮤니티칼리지와는 교육 프로그램과 학제간 교육과정을 마련해 현지 반도체 전문인력을 양성한다. 생산과 R&D, 인력 양성을 한 지역에서 연결하는 구조다. 미치 대니얼스 퍼듀대 총장은 이날 기공식에서 "인재를 양성하고 지식을 발전시키는 것뿐 아니라 인디애나 경제의 성장과 다변화를 돕는 것도 대학의 역할"이라며 "교수진에게 연구 기회를, 졸업생에게 일자리 기회를 제공할 수 있는 기업을 유치하는 것은 오늘날 대학의 중요한 책임"이라고 말했다. 이어 "우리는 SK하이닉스의 성공을 위해 전적으로 헌신할 것"이라며 "사업 성과를 극대화하기 위해 우리가 할 수 있는 모든 것을 지원하겠다"고 강조했다. SK하이닉스가 미국 인디애나주 웨스트 라피엣에 구축하는 AI 메모리용 어드밴스드 패키징 생산 기지 조감도 [사진=SK하이닉스] ◆ 2년 유치전 쐐기 박은 지원책…州·대학도 총력전 여기에 인디애나주는 세제 혜택부터 인프라와 인력 양성까지 묶은 대규모 지원책을 제시하며 유치전에 힘을 실었다. SK하이닉스 역시 이번 착공식에서 충분한 전력과 용수에 이어 주정부의 적극적인 지원을 인디애나를 선택한 이유로 제시했다. 인디애나주는 최대 5억5470만달러의 세금 환급을 비롯해 최대 8000만달러의 조건부 성과연계 지원, 각각 최대 300만달러의 교육훈련 및 제조준비 지원, 4500만달러 규모의 인프라 개선 지원 등을 제시했다. 퍼듀대와 퍼듀연구재단도 부지 할인 등을 포함해 약 6000만달러 상당을 지원했다. 인디애나가 최종 투자지로 결정된 이후에는 미국 연방정부도 가세했다. 미 상무부는 반도체지원법(CHIPS Act)에 따라 최대 4억5800만달러의 직접 보조금과 최대 5억달러의 대출을 지원하기로 했다. 마이크 브라운 인디애나 주지사는 "이번 프로젝트에는 산업계와 대학, 지방·주·연방정부에 이르기까지 모든 단계의 협력과 리더십이 필요했다"며 "이 모든 요소를 한데 모으는 것이 한 주를 다른 주와 차별화하는 경쟁력이 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "오늘 SK하이닉스와 퍼듀대는 미국의 기술적 미래를 위한 첫 삽을 뜨고 있다"며 "이번 프로젝트의 파급효과는 미국 전역으로 퍼져나갈 것"이라고 강조했다. syu@newspim.com 2026-08-28 06:00
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김현태, 계엄 가담 1심 징역 12년 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 불구속 상태로 재판을 받아온 김 전 단장은 이날 실형 선고를 받으면서 법정 구속됐다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12·3 비상계엄 직후 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.08.27 photo@newspim.com 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 '계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐'이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 재판부는 실형이 선고된 김현태 전 단장, 이상현 전 단장, 김대우 전 단장에 대해선 도주 및 증거인멸 염려가 있다고 보고 법정 구속했다. 다만 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 재판부는 이들에게 폭동에 가담할 의사나 국헌문란 목적이 있었다고 보기 어렵다고 봤다. 재판부는 이날 피고인들에 대한 양형 이유를 밝히며 "국가 안전보장과 국토 방위의 신성한 의무를 저버리고 국가와 국민을 위해 사용해야 할 군사력을 개인과 특정 세력의 이익을 위해 사용했다"고 판시했다. 그러면서 "이 법원은 자유민주주의 국가에서 용납할 수 없는 내란 범행의 엄중한 책임을 피고인들에게 물을 책무를 국가와 사회로부터 요구받았다"며 "사건의 중대성에 상응하는 처벌을 통해 향후 다시는 내란을 도모하거나 가담하지 못하도록 경종을 울려야 한다"고 강조했다. 김현태 전 단장과 이상현 전 단장은 계엄 선포 후 병력을 이끌고 국회로 출동해 내부 봉쇄 등 임무를 지시한 혐의를 받는다. 김대우 전 단장은 방첩사 인력 위주로 체포조를 구성해 이재명 당시 더불어민주당 대표 등 정치권 주요 인사 14명을 체포하려는 데 가담한 혐의를 받고 있다. 고동희 전 처장은 정보사 요원들을 데리고 중앙선관위 청사에 진입해 직원들의 휴대폰을 빼앗은 혐의를 받는다. 김봉규·정성욱 전 단장에게는 이른바 '롯데리아 회동' 모임 등을 거쳐 선관위 직원 체포·구금 임무를 수행할 정보사 요원들을 편성하고 임무를 부여한 혐의가 적용됐다. 박헌수 전 본부장은 방첩사에 보낼 조사본부 수사관 100명을 편성하고 정치인 수용 시설을 파악하도록 지시하는 등 체포조 지원과 구금시설 준비에 관여한 혐의를 받는다. 이들은 군사법원에서 재판을 받다 파면되거나 전역한 뒤 민간인 신분이 되자 내란 특검팀(조은석 특별검사) 요청에 따라 지난 1월 사건이 서울중앙지법으로 이송되면서 재판을 받게 됐다. 박헌수 전 본부장 사건은 별도로 공판이 진행되다가 지난 5월 나머지 피고인 6명의 사건과 병합됐다. 특검팀은 지난달 결심공판에서 김 전 단장에게 징역 18년을 선고해달라고 재판부에 요청한 바 있다. 또 이상현 전 단장에게 징역 15년을, 김대우 전 단장·김봉규 전 단장·정성욱 전 단장에게 징역 12년을, 고동희 전 처장과 박헌수 전 본부장에게 징역 10년을 각각 구형했다. 당시 특검팀은 피고인들에 대해 "병력을 사적으로 동원해 핵심 헌법기관의 권능 행사를 불가능하게 만들어 국가 질서를 파괴하려 했다"고 지적했다. 특검팀은 이날 법정에서 나와 "(선고 결과가) 다소 아쉽기는 하다"면서도 "판결문을 검토해보고 항소 여부를 결정하겠다"는 입장을 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 내란특검팀은 27일 법정 밖으로 나와 판결문을 본 후 항소 여부를 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 2026.08.27 yek105@newspim.com   yek105@newspim.com 2026-08-27 16:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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