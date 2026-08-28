ADT캡스, AI 기술로 홈보안 서비스 확대

AI 핵심 요약beta
- ADT캡스가 28일 캡스홈에 AI를 적용했다
- 캡스홈은 귀가 알림·자동 마스킹으로 안전을 넓혔다
- 전국 출동 인프라와 결합해 대응 체계를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK쉴더스의 물리보안 브랜드 ADT캡스가 홈보안 서비스 '캡스홈'에 인공지능(AI) 기술을 적용해 침입 감지를 넘어 가족의 일상 안전까지 살피는 서비스로 확대하고 있다.
캡스홈은 현재 전국 약 13만 가구가 이용 중이다. 1인 가구 증가와 초고령사회 진입에 따라 가족의 안부와 생활 안전을 확인하려는 수요가 늘어나면서 서비스 범위를 넓혔다.
AI 얼굴인식 기반 귀가 알림 기능으로 가족의 일상 안전을 확인할 수 있다. 낯선 사람의 배회나 침입 시도를 감지하고 촬영 영상에 포함된 인물의 얼굴을 자동으로 가려주는 AI 자동 마스킹 기능으로 이웃의 사생활도 보호한다. 온디바이스 AI 기술을 활용해 영상 데이터를 기기 내부에서 실시간 분석함으로써 빠른 위험 감지를 구현했다.
실제 현장 대응 사례도 쌓이고 있다. 새벽 시간대 현관 앞에서 도어락 비밀번호를 반복 입력하던 침입 시도가 감지돼 경찰 신고로 이어진 사례와 택배 도난 사건 발생 시 영상 기록을 통해 증거를 확보한 사례 등이 있다.
캡스홈의 차별점은 AI 기술에 ADT캡스의 전국 출동 보안 인프라를 결합한 점이다. 위험 감지 시 전문 출동 인력이 현장을 확인하고 필요한 조치를 수행한다. 일반 홈보안 서비스가 알림 제공에 그치는 것과 달리 위험 감지부터 현장 대응, 피해보상까지 연결되는 체계를 제공한다.
캡스홈은 최근 'ICT AWARD KOREA 2026'에서 Silver Prize를 수상했다.
ADT캡스 관계자는 "오늘날 고객이 원하는 것은 단순히 집을 지키는 보안을 넘어 가족의 일상까지 안심할 수 있는 통합 서비스"라며 "앞으로도 온디바이스 AI 기술과 ADT캡스의 전국 출동 인프라를 결합해 차별화된 주거 안전 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com