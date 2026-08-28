정점식, 31일 이명박 예방…박근혜 참석 與 비판에 "부러우면 지는 것"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표가 31일 이명박 전 대통령을 예방한다.
- 박근혜 전 대통령 연찬회 참석 비판한 민주당을 반박했다.
- 보수통합은 당원과 국민 뜻에 따라 결정된다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 오는 31일 오후 2시 30분 이명박(MB) 전 대통령을 예방한다. 박근혜 전 대통령의 연찬회 참석을 비판한 더불어민주당을 향해서는 "부러우면 지는 것 아니겠냐"고 지적했다.
정 원내대표는 이날 경기 소노캄 고양에서 진행된 국민의힘 연찬회를 마치고 기자들을 만나 "민주당이 박 전 대통령의 연찬회 참석을 두고 자꾸 왜곡하고 폄훼하는 것도 모자라 과도한 막말을 쏟아내고 있다. 남의 당 연찬회에 왜 그렇게 오지랖을 부리는지 이해되지 않는다"며 이같이 말했다.
정 원내대표는 전날 민주당 연찬회에서 김민석 대표와 정청래 의원이 충돌한 것을 두고 "아직도 전당대회 후유증을 극복하지 못하고 당내 분열이 계속되다 보니까 우리 당 연찬회에 박 전 대통령이 와서 '원팀'을 강조한 것이 부러웠나 보다"고 말했다.
그러면서 "우리 전직 대통령이 연찬회 온 것을 비판할 시간이 있으면 민주당 출신 전직 대통령을 부르면 되는 것 아니냐"며 "우리는 우리 당 어른에게 예우를 갖추기 위해 노력할테니 민주당은 전직 대통령에게 '문조털래유' 같은 멸칭보다는 당의 어른으로서 예우를 갖추라"고 꼬집었다.
오는 31일에는 이명박 전 대통령을 예방할 계획이라고 밝혔다. 국민의힘 관계자는 "지난 6·3 지방선거에서 이 전 대통령이 국민의힘을 헌신적으로 지원한 데 대해 당 소속 국회의원들을 대표하여 감사의 뜻을 전하고 당의 화합과 단결을 도모하기 위한 것"이라고 설명했다.
보수 통합 문제에 대해서는 "자유민주적 기본질서라는 헌법적 대원칙과 보수의 가치에 동의하는 모든 분들과 연대할 수 있는 가능성은 늘 열려 있다"면서도 "보수 대통합 문제는 당원들과 국민들이 원하는 방향대로 결정될 것"이라고 말했다.
권영진, 서범수 의원 등 윤리위로부터 징계를 받은 비당권파 의원들이 연찬회에 불참한 것을 두고는 "아직 재심 기간이 남아 있어 참석해도 된다고 말씀드렸는데 참석하지 않은 것은 안타깝게 생각한다"고 말했다.
jeongwon1026@newspim.com