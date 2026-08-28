디엠에스, 정수화·이상진 각자대표 체제 전환

AI 핵심 요약beta
- 디엠에스가 28일 정수화·이상진을 각자대표로 선임했다.
- 정 대표는 기술 고도화와 신규 장비·사업 발굴을 맡는다.
- 이 대표는 사업화·수익성·재무 관리로 성장 기반을 다진다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디스플레이·반도체 장비 기업 디엠에스는 정수화 전 LG전자 생산기술원 부사장과 이상진 전 비올 대표이사를 신임 대표이사로 선임하고 각자대표 체제로 전환한다고 28일 밝혔다.
정수화 대표는 1992년 LG전자에 입사해 생산·공정 및 장비 기술 분야에서 30년 이상 경력을 쌓았다. 2018년부터 2024년까지 LG전자 생산기술원 장비기술센터장을 부사장으로 맡았고, 2025년부터 올해 3월까지는 생산기술원 선행공법연구센터장으로 재직했다. 장비 개발과 공정 기술, 미래 생산기술 및 선행공법 연구를 담당했다.
정 대표는 디엠에스에서 핵심 기술 경쟁력 강화와 신규 사업 발굴을 맡는다. 기존 디스플레이 장비 기술을 반도체 등 인접 산업으로 확장하고, 신규 장비의 발굴부터 기술 검증, 양산 및 사업화까지 전 과정을 체계화한다.
이상진 대표는 2001년 디엠에스에 합류해 2019년까지 약 18년간 최고재무책임자(CFO)로 재무와 경영관리 전반을 담당했다. 이후 2019년부터 올해까지 비올 대표이사를 지냈다. 비올은 이 대표 재임 기간 매출액이 2019년 111억원에서 2025년 601억원으로, 영업이익은 38억원에서 286억원으로 늘었다.
디엠에스는 이번 각자대표 체제 전환으로 기술과 경영 역량을 결합한 사업 다각화 체계를 구축한다는 방침이다. 정 대표는 기술 고도화와 신규 장비·사업 발굴을, 이 대표는 시장성 검증과 사업화 전략, 수익성 및 재무 관리를 담당한다.
회사 측은 정 대표의 생산·공정·장비 분야 경력과 이 대표의 수익성 중심 제품 구성 운영 및 해외 사업 확대 경험을 결합해 신규 사업 추진 속도를 높이겠다고 밝혔다. 기존 디스플레이 장비 사업과 함께 반도체 등에서 새로운 사업 기회를 발굴해 중장기 성장 기반을 마련한다는 계획이다.
dconnect@newspim.com