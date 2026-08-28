용인특례시, 생활용수 10만㎥ 증량·평창배수지 확충 요청

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 27일 정부에 생활용수 추가 공급을 요청했다
- 생활용수 10만㎥ 증량과 평창배수지 증설도 건의했다
- 반도체 산단 개발로 급증한 물 수요에 대응하려 했다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 초대형 반도체 프로젝트 추진에 따른 급격한 도시 성장과 개발 수요 증가에 맞춰 생활용수 추가 공급과 배수지 증설 승인을 정부에 요구하고 나섰다.
용인특례시는 지난 27일 기후에너지환경부에 반도체 산단에 대한 신속한 용수 공급과 함께 생활용수 10만㎥ 증량, 평창배수지 증설 계획의 조속한 승인을 요청했다고 28일 밝혔다.
시는 이날 용인시청 비전홀에서 금한승 기후부 1차관 주재로 열린 '용인 반도체 산단 통합용수공급사업 점검회의'에서 이 같은 내용을 공식 건의했다.
회의에서는 용인 반도체 산단 통합용수공급사업 추진 현황을 점검하고 사업 과정에서 필요한 기관 간 협조 사항과 반도체 팹 가동 일정에 맞춘 용수 공급 방안 등이 집중 논의됐다.
이날 회의에는 금한승 1차관을 비롯한 기후부 관계자, 이승환 청장을 포함한 한강유역환경청 관계자, 경기도와 한국수자원공사 관계자 등이 참석했다. 용인시에서는 황준기 제2부시장과 관련 부서 공직자들이 자리했다.
용인시는 회의에서 초대형 반도체 프로젝트 추진으로 도시가 급속히 팽창하면서 산업단지와 배후도시 개발이 동시에 진행되고 있어 기존 수도정비기본계획에 용수 수요를 제때 반영하는 데 한계가 있다고 설명했다.
이에 산업용수와는 별도로 생활용수 약 10만㎥를 추가로 확보할 수 있도록 기후부에 지원을 요청했다. 시는 생활용수 증량과 함께 배후지역 물 공급 기반 강화 차원에서 평창배수지 용량 증설의 신속한 승인도 건의했다.
현재 6600㎥ 규모인 평창배수지를 2만 8600㎥로 확대하는 계획으로 원삼면 용인 반도체클러스터 일반산업단지 내 SK하이닉스 팹 건설이 본격화되고 기숙사 건립 등 주변 개발이 급증함에 따라 지난 6월 이미 증설 신청을 마친 상태다.
시 관계자는 "용인에서 추진 중인 초대형 반도체 프로젝트는 용인시는 물론 대한민국 미래를 좌우할 핵심 사업"이라며 "중앙정부와 긴밀히 협력해 반도체 프로젝트를 차질 없이 지원하고 세계 최고 수준의 반도체 생태계가 용인에 구축될 수 있도록 필요한 인프라를 지속적으로 확충해 나가겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com