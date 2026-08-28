임실군청 공무원노조 제10대 출범…상생 노사문화 다짐

AI 핵심 요약beta
- 임실군 공무원노조가 28일 한마음 전진대회를 열었다
- 300여명이 참석해 노사 상생과 연대를 다짐했다
- 노조는 복지사업과 소통으로 상생문화 정착에 나선다
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노조 조합원 등 총 300여명 한자리…권익 보호·근무환경 개선 협력
[임실=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 임실군은 임실군청 공무원노동조합이 제10대 출범을 기념하고 신뢰와 소통을 기반으로 한 노사관계 정착을 위해 '행복한 동행, 2026 임실군 노사 한마음 전진대회'를 개최했다고 28일 밝혔다.
이번 행사에는 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)과 전국시군구공무원노동조합연맹(시군구연맹) 소속 단위노조 위원장 100여명, 임실군청 공무원노동조합 조합원 200여명 등 총 300여명이 참석했다.
참석자들은 제10대 임실군청 공무원노조의 새로운 출발을 축하하고 공무원 노동자의 권익 보호와 건전한 공직사회 조성을 위한 연대와 협력을 다짐했다.
전진대회는 임실군 공무원노조의 새로운 도약을 알리는 '노사 한마음 퍼포먼스'를 시작으로 주요 내빈들의 연대사와 축사 등의 순으로 진행됐다.
공주석 공노총 위원장과 김민성 시군구연맹 위원장은 "공무원 노동자들의 정당한 권익을 신장하고 안전하고 건강한 노동환경을 조성하는 데 전국의 공무원 노동조합이 함께 뜻을 모으겠다"고 밝혔다.
한득수 임실군수는 제10대 노동조합 출범을 축하하며 "행정의 일선에서 애쓰는 공직자들이 보다 안전하고 효율적인 환경에서 일할 수 있도록 근무환경 개선과 복지 향상에 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
정일윤 임실군의회 의장도 군정 발전의 핵심 파트너로서 노동조합의 역할을 강조하고 소통과 신뢰를 바탕으로 한 상생의 노사관계를 만들어 나가자는 뜻을 전했다.
이지훈 임실군청 공무원노동조합 위원장은 "조합원들의 권익 보호와 복지 증진을 최우선 과제로 삼겠다"며 "임실군과의 건전하고 대등한 파트너십을 바탕으로 군민에게 한층 더 신뢰받는 청렴하고 활기찬 공직사회를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.
임실군청 공무원노조는 이번 전진대회를 계기로 조합원의 일터 만족도를 높이기 위한 복지사업을 추진하고 군과 지속적인 소통과 협업을 통해 상생하는 노사문화 정착에 나설 계획이다.
lbs0964@newspim.com