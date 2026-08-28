익산시, 홀로그램 기업 3개사 투자협약…산업 생태계 확장

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 28일 홀로그램 기업 3곳과 투자협약을 체결했다.
- 시는 기술·콘텐츠 협업과 사업화 지원으로 생태계를 넓힌다.
- 앞으로 기업 연계를 강화해 산업 경쟁력을 키우기로 했다.
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미디어아트·XR 플랫폼·홀로그램 디자인 연계…사업화·시장 진출 지원
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 홀로그램 분야 기업 3개사와 투자협약을 체결하고 기업 간 기술·콘텐츠 협업과 사업화 지원을 통한 산업 생태계 확대에 나선다고 28일 밝혔다.
시는 이날 시청 소회의실에서 ㈜레이븐어스, ㈜엑스알피아, ㈜어루커뮤니케이션과 홀로그램 산업 활성화를 위한 투자협약을 체결했다.
협약식에는 최정호 익산시장과 정지용 레이븐어스 대표, 권희정 엑스알피아 대표, 유단희 어루커뮤니케이션 대표, 최대규 전북디지털융합센터장 등이 참석했다.
이번 협약은 각 기업이 보유한 기술과 사업 역량을 익산의 홀로그램 산업 기반과 연계해 기업 간 협업을 촉진하고 새로운 사업화 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
레이븐어스는 영상 제작과 미디어아트 등 콘텐츠 제작 분야에서 기술력을 쌓아왔으며 엑스알피아는 확장현실(XR) 기반 교육·체험 플랫폼을 개발하고 있다.
어루커뮤니케이션은 홀로그램 디자인과 굿즈 개발 등을 중심으로 사업 영역을 확대하고 있다.
익산시는 그동안 홀로그램 기술개발과 실증을 중심으로 관련 산업 기반을 구축해왔다.
최근에는 구축된 산업 기반을 활용해 기업의 기술과 제품이 실제 사업 성과로 이어질 수 있도록 사업화와 투자유치, 시장 진출 등 기업 성장 지원에도 힘을 쏟고 있다.
시는 앞으로 관련 기업과의 협력 기반을 넓히고 기업 간 기술·콘텐츠 연계를 활성화해 홀로그램 산업 경쟁력을 높여갈 방침이다.
최정호 익산시장은 "이번 협약이 기업의 새로운 도전과 익산 홀로그램 산업에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"며 "기업이 보유한 기술과 익산의 산업 기반이 만나 새로운 기회를 만들고 더 큰 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com