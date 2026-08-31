소녀폰, 블랙 컬러 중심 신규 BI 공개… "중고폰 전문성 강화"

AI 핵심 요약beta
- 소녀폰이 28일 블랙 BI를 공개했다.
- 대칭·균형 강조하고 신뢰·정직·엄격을 담았다.
- 자사몰 UX도 개선해 전 접점에 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 중고폰 전문 브랜드 소녀폰이 블랙 컬러를 메인으로 적용한 신규 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개했다고 밝혔다.
새로운 BI는 기존의 곡선형 서체와 분홍색 위주의 디자인에서 벗어나, 글자의 자간과 비율을 조정해 대칭과 균형을 강조한 것이 특징이다. 새롭게 메인 컬러로 채택된 블랙은 중고폰 검수 및 가격 산정 과정의 전문성과 신뢰도를 상징한다. 기존 대표 색상이었던 분홍색은 보조 컬러로 유지해 기존 브랜드가 가진 고유성과 친숙함을 이어간다.
소녀폰 측은 창업 이후 지향해 온 '신뢰·정직·엄격'이라는 핵심 가치를 시각화하여, 중고폰 전문 기업으로서의 정체성을 보다 명확히 전달하기 위해 이번 리뉴얼을 진행했다고 설명했다.
개편된 BI는 소녀폰 공식 자사몰을 비롯한 온·오프라인 고객 접점에 적용된다. 이와 함께 자사몰 웹사이트는 '내폰사기'와 '내폰팔기' 카테고리를 직관적으로 구분하고, 제품 검수 및 품질 보증 서비스 등의 주요 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 사용자 경험(UX)을 함께 개선했다.
소녀폰 관계자는 "지난 11년간 중고폰 시장에서 지켜온 원칙과 향후 나아갈 방향성을 신규 로고에 담았다"며 "변경된 BI를 바탕으로 고객이 중고폰 거래 전 과정에서 신뢰를 체감할 수 있도록 전문성을 높여갈 것"이라고 말했다.
ohzin@newspim.com