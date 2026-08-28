한국교육과정평가원, 학교 교육과정 업무 지원 'AI 에이전트' 성과 공유

AI 핵심 요약beta
- 한국교육과정평가원은 28일 서울서 교육과정 AI 에이전트 성과보고회를 열었다.
- 교원 업무 부담을 줄이고 교육과정 설계 지원 방안을 공유했다.
- 현장 적용 가능성과 향후 연구·개발 과제를 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
반복 행정업무 줄여 교원의 창의적 교육과정 설계 지원
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국교육과정평가원은 28일 서울 LW컨벤션 LW홀에서 '학교 교육과정 설계 및 편성 업무 지원 AI 에이전트 연구·개발 성과보고회'를 개최한다고 밝혔다.
이번 성과보고회는 평가원이 추진 중인 '초·중·고 학교 교육과정 설계 및 편성 업무 지원을 위한 AI 에이전트 개발 연구'의 주요 성과를 공유하고 학교 현장에서 AI 에이전트를 활용할 수 있는 방안과 향후 연구·개발 방향에 대한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.
평가원은 학교 교육과정 설계와 편성 과정에서 교원이 수행하는 업무 부담을 줄이고 학교가 학생과 지역, 학교 여건의 특성을 반영한 교육과정을 보다 창의적으로 설계할 수 있도록 디지털 지원 환경을 구축하는 방안을 모색할 예정이다.
행사에서는 학교 교육과정 설계·편성 지원 AI 에이전트의 연구·개발 성과를 소개하고 현장 적용 가능성과 운영 과제 등을 논의한다. 초·중·고교 교육과정 편성 업무에 AI 기반 지원 도구를 접목해 반복적이고 행정적인 업무를 경감하는 방안이 주요 논의 대상이다.
김문희 한국교육과정평가원장은 "학교 교육과정의 설계와 편성은 학생의 성장과 학교 교육의 방향을 결정하는 중요한 과정인 동시에 교원에게 상당한 업무 부담을 요구하는 영역"이라며 "이번 연구를 통해 개발한 AI 에이전트가 교원의 반복적·행정적 업무 부담을 줄이고 교원이 학생과 학교의 특성을 반영한 창의적인 교육과정 설계에 더욱 집중할 수 있도록 지원하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com