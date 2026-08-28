경기도, 오산 세교역 인근 무주택 청년용 약정형 매입임대 121호 준공

AI 핵심 요약beta
- 경기도·GH, 28일 오산 세교동 청년주택 121호 준공했다
- 세마역 인근 오피스텔로 생활편의 높고 시세 30~50% 임대다
- 오는 11월 무주택 청년 모집, 최장 10년 거주 가능하다
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설계·시공 단계부터 공공이 참여하는 '약정형' 방식으로 품질 관리 강화
11월 중 무주택 청년 대상 입주자 모집...GH 누리집·콜센터 통해 안내
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기주택도시공사(GH)는 무주택 청년의 주거 안정을 위해 오산시 세교동에 약정형 매입임대주택 121호를 준공했다고 28일 밝혔다.
도에 따르면 이번에 준공된 주택은 지하철 1호선 세마역 인근에 위치한 1개 동 규모의 오피스텔로 주변에 상업시설과 도서관, 공원 등이 인접해 청년층의 생활 편의성이 높다.
임대 조건은 입주자 소득 수준에 따라 주변 시세의 30~50% 수준으로 책정됐다. 기본 계약 기간은 2년이며 자격 요건을 충족하면 재계약을 통해 최장 10년까지 거주할 수 있다.
입주자 모집은 오는 11월 무주택 청년을 대상으로 진행될 예정이다. 구체적인 모집 일정과 신청 자격 등은 GH 누리집과 콜센터에서 안내한다.
공급 방식인 '약정형 매입임대주택'은 민간이 지을 예정인 주택에 대해 GH가 사전에 매입을 약정한 후 설계와 시공 단계부터 참여해 품질을 관리하는 제도다. 완공 후 건물을 사들이던 기존 방식과 달리 공공이 초기 단계부터 품질을 체계적으로 점검할 수 있는 것이 특징이다.
김태수 경기도 주택정책과장은 "이번 주택 공급이 무주택 청년의 주거비 부담을 덜고 안정적으로 거주하는 데 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 입지와 주택 품질을 꼼꼼히 살펴 청년들이 안심할 수 있는 양질의 임대주택을 지속해서 공급하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com