삼성전자, 게임스컴 달궜다…PC·콘솔·모바일 '게이밍 총출동'

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 28일 게임스컴 2026서 게이밍 생태계를 선보였다
- 독일 쾰른 전시서 모니터·TV·스마트폰 체험존을 운영했다
- SSD·OLED TV까지 공개해 통합 게이밍 경험을 강조했다
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무안경 3D로 '페이커'와 인증샷…SSD·OLED TV까지 게이밍 생태계 총망라
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 세계 최대 게임 전시회 '게임스컴 2026'에서 모니터와 TV부터 스마트폰, SSD까지 아우르는 게이밍 생태계를 선보이며 글로벌 게이머들의 눈길을 끌었다.
삼성전자는 26~30일(현지시간) 독일 쾰른에서 열리는 게임스컴 2026에서 '#플레이삼성(#PlaySamsung)'을 주제로 대규모 체험형 전시를 진행했다고 28일 밝혔다.
전시장은 오디세이 존과 갤럭시 존, 게이밍 허브 존, T1 존 등 4개 공간으로 꾸려졌다. 관람객들은 오디세이 게이밍 모니터를 통해 '콜 오브 듀티: 모던 워페어 4'와 펄어비스의 '붉은사막'을 직접 플레이하며 고사양 게임 환경을 체험했다.
갤럭시 존에서는 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'와 '갤럭시 Z 폴드8', '갤럭시 S26 울트라'를 활용한 모바일 게임 체험이 이어졌다. 게이밍 허브 존에서는 갤럭시 S26 울트라와 연결된 '삼성 모바일 게이밍 허브'를 직접 사용해볼 수 있도록 했다.
현장에는 볼거리도 마련됐다. T1 포토존에서는 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지'를 활용해 '페이커' 이상혁 선수와 함께 사진을 찍는 듯한 체험을 제공했다. 붉은사막 존에서는 관람객이 게임 속 캐릭터로 변신하는 3D 콘텐츠도 선보였다.
삼성전자는 고성능 SSD '9100 PRO'와 포터블 SSD 'P9', OLED TV 등도 전시하며 PC·콘솔·모바일을 연결하는 통합 게이밍 경험을 강조했다.
syu@newspim.com