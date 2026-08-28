'흐르는 여정', 10월 개봉…김혜옥·저스틴 H. 민 호흡

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김진유 감독 6년 만의 장편 신작

부산국제영화제 2관왕·서울독립영화제 수상

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 =영화 '흐르는 여정'이 오는 10월 개봉을 확정하고 첫 스틸을 공개했다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '흐르는 여정' 속 한 장면 [사진=파도/영화사 진진] 2026.08.28 taeyi427@newspim.com

'흐르는 여정'은 남편과 사별한 뒤 자신만의 여행을 준비하던 춘희가 새로 이사한 아파트에서 뜻밖의 인연들을 만나면서 변화하는 일상을 그린 작품이다.

영화 '나는보리'를 연출한 김진유 감독이 6년 만에 선보이는 두 번째 장편영화다. 김 감독은 이번 작품에서 죽음과 삶의 의미, 서로의 곁을 내어주는 사람들의 관계를 이야기한다.

'흐르는 여정'은 제30회 부산국제영화제에서 한국영화감독조합 플러스엠상과 KBS독립영화상을 받아 2관왕에 올랐다. 제51회 서울독립영화제에서는 새로운 시선상을 수상했다.

이와 함께 제48회 모스크바국제영화제 경쟁 부문을 비롯해 제25회 뉴욕아시아영화제, 제27회 전주국제영화제 등에 공식 초청됐다.

배우 김혜옥은 남편과 갑작스럽게 사별한 뒤 홀로 남겨진 춘희 역을 맡았다. 춘희는 자신의 여행을 준비하던 중 새로 이사한 아파트에서 예상하지 못했던 사람들을 만나며 계획을 조금씩 바꿔나가는 인물이다.

저스틴 H. 민은 독일에서 온 지휘자 민준으로 출연한다. 어린 시절 독일로 입양된 민준은 자신을 낳아준 어머니를 찾기 위해 한국을 방문하고, 이웃인 춘희의 피아노를 자신의 집에 두게 되면서 그와 인연을 맺는다.

넷플릭스 시리즈 '엄브렐러 아카데미'와 영화 '애프터 양' 등에 출연한 저스틴 H. 민은 이번 작품을 통해 처음으로 한국 장편영화 주연을 맡았다.

공개된 스틸에는 춘희로 분한 김혜옥과 민준 역의 저스틴 H. 민의 모습이 각각 담겼다. 서로 다른 세대와 삶의 배경을 가진 두 인물이 이웃으로 만나 관계를 맺어가는 이야기를 보여줄 예정이다.

김진유 감독이 연출하고 김혜옥과 저스틴 H. 민이 주연을 맡은 '흐르는 여정'은 오는 10월 극장에서 개봉한다.

taeyi427@newspim.com