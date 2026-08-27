안민석 교육감 "교육장·장학관, 정책·현장 잇는 다리...현장 변화 끌어낼 것"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 27일 조원청사서 신규 교육장·장학관 연수를 열었다.
- 주민직선 6기 정책 이해와 현장 실행력 강화를 위해 마련했다.
- 도교육청은 논의된 실천 전략을 향후 사업에 반영하기로 했다.
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경기교육 대전환 주요 정책 이해 및 실천 다짐
폰 프리 스쿨·교권 보호 등 핵심 공약 현장 안착 논의
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 27일 조원청사에서 2026학년도 하반기 신규 임용 교육장(원장) 및 장학관(교육연구관)을 대상으로 역량 강화 연수를 개최했다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 '경기교육 대전환 주요 정책 이해와 실천 전략 수립'을 주제로 열린 이번 연수는 주민직선 6기 주요 교육 정책의 현장 실행력과 리더십을 강화하기 위해 마련됐으며 안민석 교육감을 비롯한 신규 교원 임용 임원 60여 명이 참석했다.
연수 프로그램은 ▲경기교육 대전환 정책 이해▲주민직선 6기 정책 방향 및 장학관 역할 숙의▲실천 전략 수립을 위한 분임 토의▲발표 및 공유 순으로 진행됐다.
참석자들은 ▲폰 프리 스쿨▲교권 보호▲RAS 경기 문예체 교육▲벽깨기▲교육 AX 대전환▲학교 업무 Zero 등 도교육청의 핵심 과제를 공유하고 이를 학교 현장에 안착시키기 위한 구체적인 대응 방안을 논의했다.
안민석 경기도교육감은 참석자들과의 대화에서 "교육정책의 성패는 결국 학교 현장에 달려 있으며 교육장과 장학관은 정책과 현장을 연결하는 핵심 주체"라며 "오늘 논의된 실천 전략이 현장에서 실질적인 변화로 결실을 맺을 수 있도록 힘을 모아달라"고 당부했다.
경기도교육청은 이번 연수에서 도출된 다양한 실천 전략을 본청 각 부서 및 시·군 교육지원청의 향후 사업 추진 계획에 적극 반영할 방침이다.
1141world@newspim.com