익산시, 8개 민관협의체 결집…시정 '대전환' 본격화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 27일 민관협의체 익산대전환회의를 열었다
- 시민·전문가·행정이 8개 분야 현안 해결에 나섰다
- 시는 제안을 예산·국가사업으로 연결해 추진하겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'익산대전환회의' 개최…현장 제안 정책·예산 반영 통한 실행력 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민과 전문가, 행정이 함께 지역 현안을 발굴하고 해법을 찾아가는 민관협력 체계를 본격 가동하며 시정 변화에 속도를 낸다.
익산시는 27일 시청 다목적홀에서 8개 분야 민관협력 협의체 위원과 시의원, 관계 공무원 등 300여 명이 참석한 가운데 '민관협력 협의체 익산대전환회의'를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의는 '시민이 기획하고 행정이 뒷받침한다'는 민선 9기 시정 방향에 따라 민관협의체의 추진 방향을 공유하고 지역 현안에 대한 실질적인 해결책을 모색하기 위해 마련됐다.
행사는 협의체 추진 경과보고, 시장·시의장 인사말, 8개 분야 협의체 위원장 소감 발표, '익산대전환 퍼즐 완성' 퍼포먼스, 기념촬영 등의 순으로 진행됐다.
참석자들은 8개 협의체를 상징하는 퍼즐을 맞춘 뒤 '익산대전환, 시민과 함께 여는 미래' 문구가 담긴 조각을 중앙에 부착하며 분야별 역량을 결집해 도시 혁신을 이끌겠다는 의지를 다졌다.
익산시는 현재 시정 대전환을 이끌 8대 핵심 분야로 ▲재정혁신▲체육진흥▲관광·축제▲로컬푸드▲녹색도시▲피지컬 AI▲기업유치▲익산역·원도심 소생 협의체를 구성해 운영하고 있다.
각 협의체에는 시민과 현장 전문가, 연구기관, 공무원 등이 참여해 분야별 현안을 논의하고 실효성 있는 정책을 발굴하고 있다.
시는 협의체에서 나온 제안을 단순 자문에 그치지 않고 부서 간 협업을 통해 본예산 편성과 신규 국가사업 유치 등 실제 행정으로 연결할 방침이다.
최정호 익산시장은 "익산의 실질적인 변화는 시민이 현장에서 느끼는 생생한 목소리에 전문가의 경험과 행정의 실행력이 더해질 때 비로소 완성된다"며 "8개 협의체에서 모아진 시민의 지혜가 실제 정책과 사업으로 결실을 맺고 시민이 삶 속에서 변화를 체감할 수 있도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com