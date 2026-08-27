양주시, 가을 명소 양주나리농원 내달 18일 개장

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 9월 18일부터 나리농원을 개장했다.
- 나리농원은 38일간 천일홍 등 꽃밭을 선보인다.
- 양주사랑상품권 환급과 가을페스타도 연계했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 대표 가을 명소인 양주나리농원을 오는 9월 18일부터 10월 25일까지 38일간 '가을엔 양주천일홍'을 주제로 개장한다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 광사동 812번지 일원에 조성된 양주나리농원에는 천일홍, 안젤로니아, 맨드라미 등 30여 종의 꽃이 식재돼 무지갯빛 줄무늬 패턴의 대단지 꽃밭을 조성했다. 특히 이국적인 풍경을 느낄 수 있는 아열대 존을 대폭 확대해 관람객들에게 한층 풍성한 볼거리와 힐링 공간을 제공할 예정이라고 밝혔다.
시는 꽃밭 내 관람카트 운행 노선을 지난해보다 확대해 방문객들이 보다 편안하게 꽃밭을 둘러볼 수 있도록 했으며 매표소도 새로 이전·정비해 입장권 발급 대기 시간을 크게 줄였다고 설명했다.
입장료 환급 방식은 기존 '나리쿠폰' 대신 '양주사랑상품권'으로 환급 방식을 바꿔 사용처를 양주시 관내 가맹점 전체로 확대하고 유효기간도 5년으로 늘렸다. 시는 이를 통해 기존 쿠폰의 사용 제한에 따른 불편을 해소하는 동시에 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
개장 기간 중인 9월 26일부터 10월 18일까지는 '2026 양주 천일홍 가을 페스타'도 연계 개최된다. 특히 9월 26~27일과 10월 3~4일 주말에는 방문객들을 위한 다양한 문화공연이 펼쳐질 예정이다.
정덕영 양주시장은 "올여름 극심한 폭염 속에서도 정성껏 가꾼 나리농원이 드디어 가을 개장을 맞이하게 됐다"며 "가족, 연인과 함께 달라진 꽃밭에서 특별한 추억을 만들고 환급받은 양주사랑상품권을 사용하며 지역 상권 활성화에도 함께해 주시길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com