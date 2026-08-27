울산시, 회야댐 수문설치 국책사업 확정…기후 변화 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 27일 회야댐 수문 설치사업이 신규댐 대상에 포함됐다고 밝혔다.
- 회야댐에 수문 5문을 추가해 홍수조절용량 810만t을 확보한다.
- 울산시는 950억원 들여 예타 면제를 추진하며 절차를 밟는다.
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홍수조절용량 810만t 추가 확보 전망
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 비가 한꺼번에 쏟아질 때 물길을 조절할 회야댐 수문 설치사업이 정부 신규댐 사업 대상에 포함됐다.
울산시 상수도사업본부는 기후에너지환경부가 회야댐을 신규댐 사업 최종 대상지로 선정했다고 27일 밝혔다.
기후에너지환경부는 지난해 9월 발표한 신규댐 후보지 7곳을 대상으로 심사를 진행해 최종 대상지를 발표했다.
회야댐 사업은 기존 여수로에 폭 20m, 높이 7.3m 규모 수문 5문을 설치하는 내용이다. 댐 높이를 높이지 않고 기존 시설에 수문을 추가하는 방식으로 추진된다.
사업이 완료되면 홍수조절용량 810만t을 추가 확보할 수 있다. 시는 하류 시가지로 흘러가는 홍수량이 약 20% 줄어들 것으로 예상했다.
기존 댐체를 높이는 방식이 아닌 만큼 상수원보호구역 등 규제지역 범위가 확대되거나 하류 침수구역이 늘어나는 문제는 없을 것으로 시는 내다봤다.
추정 사업비는 950억원이다. 국비 855억원과 시비 95억원을 투입할 계획이다.
울산시는 예비타당성조사 대상 제외 등 후속 절차를 관계 부처와 협의할 방침이다. 재난예방사업의 시급성을 근거로 예비타당성조사 면제를 정부에 건의해 사업 기간을 줄이겠다는 계획이다. 이후 타당성조사와 댐건설기본계획 수립 등 절차를 거쳐 기본·실시설계에 착수할 예정이다.
상수도사업본부 관계자는 "수문 설치는 회야댐 하류 지역의 홍수 대응력을 높이기 위한 사업"이라며 "관계기관 협의와 주민 설명을 병행하겠다"고 말했다.
김상욱 시장은 지난 6일 이재명 대통령 주재 폭염·가뭄 대처 상황 점검회의에서 관계기관에 회야댐 수문 설치사업의 필요성을 건의한 바 있다.
psj9449@newspim.com