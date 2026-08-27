성동구, 18년 된 스마트도시 통합운영센터 대형 상황판 교체

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4829대 CCTV 영상 24시간 모니터링

최신 고화질 디스플레이로 관제 개선

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 성동구는 '스마트도시 통합운영센터'의 대형 상황판을 18년 만에 전면 교체해 도시 안전 관제 기능을 한층 강화했다고 27일 밝혔다.

이 센터는 성동구 전역에 설치된 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 영상을 24시간 실시간 모니터링하며 방범, 재난, 교통 등 각종 상황을 종합적으로 파악하고 대응하는 도시 안전의 핵심 관제 거점이다.

유보화 성동구청장이 전면 교체된 스마트도시 통합운영센터의 대형 상황판을 살피고 있다. [사진=성동구]

센터 내 대형 상황판은 관내 1726개소에서 운영 중인 4829대의 CCTV 영상을 한눈에 확인할 수 있는 주요 장비다. 그러나 2008년 12월 센터 개소 당시 설치된 이후 18년 가까이 사용되면서 디스플레이 노후화와 잦은 고장 등으로 안정적인 관제 환경을 유지하는 데 어려움이 있었다.

이에 구는 서울시 특별조정교부금을 투입해 이달 대형 상황판을 최신 고화질 영상설비로 전면 교체하고 관제 환경 개선을 완료했다.

새롭게 설치된 대형 상황판은 55인치 고화질 디스플레이 18면을 3단 6열로 배치한 대형 멀티비전 방식으로 구성됐다. 화면과 화면 사이의 경계를 최소화한 초슬림 테두리(베젤)와 넓은 각도에서도 화면을 선명하게 볼 수 있는 광시야각 제품을 적용해 더욱 세밀하고 정확한 영상 관제가 가능해졌다.

멀티스크린 시스템도 새롭게 구축해 여러 CCTV 영상을 상황에 따라 대형 화면에 효율적으로 분배·표출할 수 있도록 했다. 이를 통해 긴급 상황 발생 시 골든타임을 확보하고 경찰과 소방 등 유관기관과의 신속한 공조 체계를 강화하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

구는 대형 상황판 교체를 계기로 스마트도시 통합운영센터의 관제 역량을 더욱 높이고, 디지털 기술을 활용한 도시 안전관리 체계를 지속적으로 고도화해 나갈 방침이다.

유보화 성동구청장은 "스마트도시 통합운영센터는 성동구 전역의 상황을 24시간 살피며 각종 재난과 사건·사고에 대응하는 도시 안전의 핵심 거점"이라며 "이번 대형 상황판 교체로 현장 상황을 더욱 신속하고 정확하게 파악할 수 있는 관제 환경을 갖추게 됐다"고 전했다.

kh99@newspim.com