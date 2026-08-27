전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.27 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정책·서울 자치구

속보

더보기

성동구, 18년 된 스마트도시 통합운영센터 대형 상황판 교체

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 성동구는 27일 스마트도시 통합운영센터 상황판을 교체했다
  • 18년 된 노후 장비를 최신 고화질 설비로 전면 바꿨다
  • 1726개소 4829대 CCTV 관제로 안전 대응을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4829대 CCTV 영상 24시간 모니터링
최신 고화질 디스플레이로 관제 개선

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 성동구는 '스마트도시 통합운영센터'의 대형 상황판을 18년 만에 전면 교체해 도시 안전 관제 기능을 한층 강화했다고 27일 밝혔다.

이 센터는 성동구 전역에 설치된 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 영상을 24시간 실시간 모니터링하며 방범, 재난, 교통 등 각종 상황을 종합적으로 파악하고 대응하는 도시 안전의 핵심 관제 거점이다. 

유보화 성동구청장이 전면 교체된 스마트도시 통합운영센터의 대형 상황판을 살피고 있다. [사진=성동구]

센터 내 대형 상황판은 관내 1726개소에서 운영 중인 4829대의 CCTV 영상을 한눈에 확인할 수 있는 주요 장비다. 그러나 2008년 12월 센터 개소 당시 설치된 이후 18년 가까이 사용되면서 디스플레이 노후화와 잦은 고장 등으로 안정적인 관제 환경을 유지하는 데 어려움이 있었다.

이에 구는 서울시 특별조정교부금을 투입해 이달 대형 상황판을 최신 고화질 영상설비로 전면 교체하고 관제 환경 개선을 완료했다.

새롭게 설치된 대형 상황판은 55인치 고화질 디스플레이 18면을 3단 6열로 배치한 대형 멀티비전 방식으로 구성됐다. 화면과 화면 사이의 경계를 최소화한 초슬림 테두리(베젤)와 넓은 각도에서도 화면을 선명하게 볼 수 있는 광시야각 제품을 적용해 더욱 세밀하고 정확한 영상 관제가 가능해졌다.

멀티스크린 시스템도 새롭게 구축해 여러 CCTV 영상을 상황에 따라 대형 화면에 효율적으로 분배·표출할 수 있도록 했다. 이를 통해 긴급 상황 발생 시 골든타임을 확보하고 경찰과 소방 등 유관기관과의 신속한 공조 체계를 강화하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

구는 대형 상황판 교체를 계기로 스마트도시 통합운영센터의 관제 역량을 더욱 높이고, 디지털 기술을 활용한 도시 안전관리 체계를 지속적으로 고도화해 나갈 방침이다.

유보화 성동구청장은 "스마트도시 통합운영센터는 성동구 전역의 상황을 24시간 살피며 각종 재난과 사건·사고에 대응하는 도시 안전의 핵심 거점"이라며 "이번 대형 상황판 교체로 현장 상황을 더욱 신속하고 정확하게 파악할 수 있는 관제 환경을 갖추게 됐다"고 전했다. 

kh99@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김현태 1심 징역 12년...법정구속 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다. yek105@newspim.com 2026-08-27 15:04
사진
李대통령 국정 지지율 50% [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 50%로 집계됐다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24일부터 26일까지 사흘간 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행한 8월 4주차 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령 국정 수행 지지율은 50%로 나타났다. 직전 조사(8월2주차) 대비 1%포인트(p) 올랐다. 반면 '잘못하고 있다'는 부정 평가는 43%로 직전 조사와 동일했다. 이재명 대통령이 25일 청와대 본관에서 37회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.0825 [사진=청와대] 긍정 평가는 40대(61%)와 50대(57%)에서 과반이었다. 또 권역별로는 대전·세종·충청(56%), 전남광주·전북(80%), 강원·제주(63%)에서 과반으로 나타났다. 지지층별로는 더불어민주당(85%), 조국혁신당(70%)에서 높았고, 정치 성향으로는 진보층(76%)에서도 과반이었다. 반면 20대(40%), 30대(45%), 60대(48%), 70세 이상(47%)에서는 지지율이 상대적으로 저조했다. 또 지역별로도 서울(43%), 인천·경기(46%), 대구·경북(32%)에서 저조한 모습을 보였다. 국민의힘 지지층(15%)과 보수층(27%)에서는 지지율이 더 저조했다. 이번 조사에서 정당별 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘 20%로 나타났다. 지난 조사와 비교해 민주당은 1%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 내려갔다. 개혁신당과 조국혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 나타났다. '지지하는 정당이 없다'는 답변은 30%였다. 이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식을 활용했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 15.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-27 12:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동