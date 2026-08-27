부산영화제 동네방네BIFF '영화만들기 프로젝트', 시민들이 직접 만든다

AI 핵심 요약beta
- 부산국제영화제 동네방네비프가 시민 제작 프로젝트를 확대했다.
- 올해는 부울경 3개 팀이 단편 3편과 다큐 1편을 만든다.
- 완성작 10편은 10월 8일 커뮤니티비프에서 상영된다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 제31회 부산국제영화제 동네방네비프가 시민들이 직접 영화를 만드는 '영화만들기 프로젝트'를 통해 부산을 넘어 부산을 넘어 울산과 경남까지, 지역의 이야기를 스크린에 담는다.
'영화만들기 프로젝트'는 영화를 만들어보지 않은 시민들이 배우와 스태프가 되어 기획, 시나리오, 촬영, 연기, 편집 등 한 편의 영화가 완성되기까지 전 과정에 참여하는 프로그램이다. 지역에서 활발하게 활동하는 현직 영화감독들이 멘토로 밀착 지도하며 영화 제작을 함께한다.
시민들이 자신의 경험과 지역의 이야기를 함께 영화로 만드는 이 프로그램은 2021년부터 지난 5년간 '마을영화만들기'라는 이름으로 운영됐다. 올해부터는 '영화만들기 프로젝트'로 명칭을 바꾸고, 사업 범위도 부울경 전체로 확대했다. 양산시지역활성화지원센터가 지원하는 '곰마실픽처스', 젊은 배우들이 의기투합한 '극예술실험집단 초', 아동의 목소리에 귀 기울이는 '세이브더칠드런' 등 서로 다른 배경을 가진 3개 팀이 참여하여 3편의 단편극영화와 이 과정을 기록한 1편의 메이킹 다큐멘터리를 완성한다.
영화의전당 유네스코 영화창의도시 부산 또한 마을·장애인·커뮤니티 참여로 '우리동네 비밀오락단', '부산뇌병변복지관', '광안 301호' 등 3개 팀이 단편 3편과 메이킹 다큐멘터리 1편을 제작하고, 상리종합사회복지관과 부산대학교 영화연구소도 협업하여 단편 1편과 메이킹 다큐멘터리 1편을 만든다.
완성된 총 10편의 영화는 부산국제영화제 기간 중 10월 8일 커뮤니티비프에서 공식 상영된다. 관객과 함께 만드는 영화 축제 커뮤니티비프는 10월 8일부터 10월 11일까지 중구 남포동에서, 제31회 부산국제영화제와 동네방네비프는 10월 3일부터 10월 15일까지 영화의전당 및 부산 전역과 그 너머로 영화제를 펼친다.
jyyang@newspim.com